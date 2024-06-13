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    Пол дожмет Попырина только в третьем сете?

    Попырин — Пол. Ставка (к. 1.92) и прогноз на турнир в Хертогенбосе 13 июня 2024 года

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    Томми Пол
    Американец Томми Пол сыграет против австралийца Алексея Попырина во втором круге турнира в Хертогенбосе (Нидерланды). Матч пройдет 13 июня, начало — в 13:30 мск. Попырин — Пол: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    Попырин

    Алексей на старте турнира одержал уверенную победу над своим соотечественником Ринки Хиджикатой — 6:4, 6:4.

    Небольшие проблемы были разве что в самом начале матча, но в дальнейшем Попырин хорошо играл и на своей подаче, и на приеме.

    В прошлом году Попырин слабо провел серию турниров на траве, выиграв лишь один матч на уровне основной сетки.

    Прогнозы на теннис

    До сих пор на этом покрытии у Попырина были неплохие результаты только на «челленджерах».

    Пол

    Томми тем временем впервые в этом году сыграет на траве.

    В 2023-м американец не очень удачно выступил в Штутгарте и Лондоне, но после этого дошел до финала в Истбурне, где проиграл аргентинцу Франсиско Серундоло.

    Кроме того, в прошлом сезоне Пол выиграл два матча на Уимблдоне. В третьем раунде его остановил чех Иржи Легечка.

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    Возможно, сразу Пол не сможет показать свой лучший теннис на этом покрытии, но ближе к Уимблдону он наверняка будет в оптимальной форме.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Попырина в этом матче можно поставить за 3.05, победу Пола букмекеры предлагают за 1.38.

    Прогноз: может, американец и подтвердит статус фаворит, но вряд ли предстоящий матч станет для него легкой прогулкой. Попырин — не самый приятный соперник для первого за год матча на траве.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,0 за 1.92.

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    Попырин — Пол. Американец Томми Пол сыграет против австралийца Алексея Попырина во втором круге турнира в Хертогенбосе (Нидерланды). Матч пройдет 13 июня, начало — в 13:30 мск. / Ставка и прогноз на матч Попырин — Пол с коэффициентом 1.92.
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