Американец Томми Пол сыграет против австралийца Алексея Попырина во втором круге турнира в Хертогенбосе (Нидерланды). Матч пройдет 13 июня, начало — в 13:30 мск. Попырин — Пол: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Попырин

Алексей на старте турнира одержал уверенную победу над своим соотечественником Ринки Хиджикатой — 6:4, 6:4.

Небольшие проблемы были разве что в самом начале матча, но в дальнейшем Попырин хорошо играл и на своей подаче, и на приеме.

В прошлом году Попырин слабо провел серию турниров на траве, выиграв лишь один матч на уровне основной сетки.

Прогнозы на теннис

До сих пор на этом покрытии у Попырина были неплохие результаты только на «челленджерах».

Пол

Томми тем временем впервые в этом году сыграет на траве.

В 2023-м американец не очень удачно выступил в Штутгарте и Лондоне, но после этого дошел до финала в Истбурне, где проиграл аргентинцу Франсиско Серундоло.

Кроме того, в прошлом сезоне Пол выиграл два матча на Уимблдоне. В третьем раунде его остановил чех Иржи Легечка.

Возможно, сразу Пол не сможет показать свой лучший теннис на этом покрытии, но ближе к Уимблдону он наверняка будет в оптимальной форме.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Попырина в этом матче можно поставить за 3.05, победу Пола букмекеры предлагают за 1.38.

Прогноз: может, американец и подтвердит статус фаворит, но вряд ли предстоящий матч станет для него легкой прогулкой. Попырин — не самый приятный соперник для первого за год матча на траве.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,0 за 1.92.