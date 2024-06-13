Попырин
Алексей на старте турнира одержал уверенную победу над своим соотечественником Ринки Хиджикатой — 6:4, 6:4.
Небольшие проблемы были разве что в самом начале матча, но в дальнейшем Попырин хорошо играл и на своей подаче, и на приеме.
В прошлом году Попырин слабо провел серию турниров на траве, выиграв лишь один матч на уровне основной сетки.
До сих пор на этом покрытии у Попырина были неплохие результаты только на «челленджерах».
Пол
Томми тем временем впервые в этом году сыграет на траве.
В 2023-м американец не очень удачно выступил в Штутгарте и Лондоне, но после этого дошел до финала в Истбурне, где проиграл аргентинцу Франсиско Серундоло.
Кроме того, в прошлом сезоне Пол выиграл два матча на Уимблдоне. В третьем раунде его остановил чех Иржи Легечка.
Возможно, сразу Пол не сможет показать свой лучший теннис на этом покрытии, но ближе к Уимблдону он наверняка будет в оптимальной форме.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Попырина в этом матче можно поставить за 3.05, победу Пола букмекеры предлагают за 1.38.
Прогноз: может, американец и подтвердит статус фаворит, но вряд ли предстоящий матч станет для него легкой прогулкой. Попырин — не самый приятный соперник для первого за год матча на траве.
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Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,0 за 1.92.