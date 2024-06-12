Музетти
Лоренцо в первом раунде одержал победу над Джованни Мпетши-Перрикаром — 7:6, 7:6.
Итальянец идеально провел геймы на своей подаче — у француза в этом матче не было ни одного брейк-пойнта.
Но при этом Музетти отыграл два сетбола на первом тай-брейке и еще один на втором.
В общем, сложнейший матч, но Музетти снова подтвердил, что он опасен не только на грунте. В прошлом году он дошел в Штутгарте до четвертьфинала.
Кепфер
Доминик на старте турнира с трудом выиграл у Чжичжэня Чжана — 4:6, 7:6, 7:6.
На решающем тай-брейке немецкий теннисист отыграл сразу два матчбола, причем в обоих случаях — на приеме.
С учетом того, что это был его первый матч на траве в этом году, Кепфер сыграл на очень приличном уровне.
Примечательно, что в предыдущих сезонах Кепфер ни разу не выигрывал два матча подряд на траве на уровне основной сетки ATP.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Музетти в этом матче можно поставить за 1.51, победу Кепфера букмекеры предлагают за 2.57.
Прогноз: рискнем предположить, что Лоренцо обыграет немца в двух сетах. С такой подачей итальянец вполне способен добраться и до финала.
- 1.99Берреттини — Шаповалов: прогноз и ставкаПослезавтра в 12:00
- 2.60Вукич — Хачанов: прогноз и ставкаЗавтра в 12:00
- 2.45Далла Валле — Фоньини: прогноз и ставкаСегодня в 21:30
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Рекомендуемая ставка: победа Музетти в двух сетах за 2.30.