Итальянец Лоренцо Музетти сыграет против немца Доминика Кепфера во втором круге турнира в Штутгарте (Германия). Матч пройдет 12 июня, начало — в 12:00 мск. Музетти — Кепфер: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Музетти

Лоренцо в первом раунде одержал победу над Джованни Мпетши-Перрикаром — 7:6, 7:6.

Итальянец идеально провел геймы на своей подаче — у француза в этом матче не было ни одного брейк-пойнта.

Но при этом Музетти отыграл два сетбола на первом тай-брейке и еще один на втором.

Прогнозы на теннис

В общем, сложнейший матч, но Музетти снова подтвердил, что он опасен не только на грунте. В прошлом году он дошел в Штутгарте до четвертьфинала.

Кепфер

Доминик на старте турнира с трудом выиграл у Чжичжэня Чжана — 4:6, 7:6, 7:6.

На решающем тай-брейке немецкий теннисист отыграл сразу два матчбола, причем в обоих случаях — на приеме.

С учетом того, что это был его первый матч на траве в этом году, Кепфер сыграл на очень приличном уровне.

Примечательно, что в предыдущих сезонах Кепфер ни разу не выигрывал два матча подряд на траве на уровне основной сетки ATP.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Музетти в этом матче можно поставить за 1.51, победу Кепфера букмекеры предлагают за 2.57.

Прогноз: рискнем предположить, что Лоренцо обыграет немца в двух сетах. С такой подачей итальянец вполне способен добраться и до финала.

Рекомендуемая ставка: победа Музетти в двух сетах за 2.30.