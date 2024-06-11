Датчанка Клара Таусон и немка Юле Нимайер встретятся в первом круге турнира в Хертогенбосе. Матч пройдет 11 июня, начало — в 17:30 мск. Таусон — Нимайер: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Клара Таусон

Прогресс в игре Таусон наблюдается, но не такой значительный, как это предполагалось на старте её карьеры.

Иногда она играет так невзрачно, что Клара образца двух или трехлетней давности дала бы нынешней Таусон фору.

На только что завершившемся «Ролан Гарос» датчанка смогла пройти один раунд, но на этом все и закончилось

В поединке против молодой и задорной немки легкого тенниса для скандинавки не намечается, поскольку Нимайер очень любит играть на траве и, самое главное, умеет это делать.

Юле Нимайер

В прошлом году у Нимайер был серьезный прорыв по игре, но он начался как раз в середине года со стартом травяного сезона.

Прогнозы на теннис

У Юле до сих пор наблюдаются сложности с эмоциональной стабильностью, хотя с точки зрения качества тенниса меньше всего вопросов.

Хочется верить, чти в этом году с началом игры на траве у немки результаты пойдут вверх, поскольку сейчас удовлетворительными их никак нельзя назвать.

С Таусон придется очень сильно постараться, чтобы победить, поскольку датчанка очень хорошо держит удар и на задней линии в обороне выглядит очень достойно.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в датчанку в этом поединке: победа Таусон — 1.61, победа Нимайер — 2.35.

Прогноз: Нимайер может сыграть на максимуме и завоевать путевку в следующий раунд

Ставка: П2 за 2.35

Альтернативный прогноз: Будет упорная игра с перспективой на три сета

Альтернативная ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 2.27.