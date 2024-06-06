Итальянская теннисистка Ясмин Паолини сыграет против Мирры Андреевой из России в полуфинале Открытого чемпионата Франции. Матч пройдёт 6 июня, начало — в 17:30 мск. Паолини — Андреева: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Паолини

Ясмин Паолини одержала сенсационную победу над четвёртой ракеткой мира Еленой Рыбакиной в рамках четвертьфинала Открытого чемпионата Франции (6:2, 4:6, 6:4).

Перед 1/4 финала итальянка уже проходила Рыбакину на подобном туринире, только в одной встрече казашка снялась по ходу матча, а во второй встрече Рыбакина снялась с турнира.

Паолини продолжает прорывной сезон, итальянка уже побеждала в этом году, выиграв тысячник в Дубае.

Все прогнозы на Ролан Гаррос

Ясмин Паолини впервые вышла в полуфинал Большого шлема, да ещё войдёт в топ-10 теннисисток планеты.

В рейтинге WTA Паолини занимает 15 место.

Андреева

Ещё одну сенсацию на «Ролан Гаррос» сотворила юная теннисистка из России Мирра Андреева. Спортсменка считается самой молодой полуфиналисткой «Ролан Гаррос» за 27 лет.

В четвертьфинале Андреева выбила из розыгрыша вторую ракетку планеты — Арину Соболенко из Беларуси (6:7, 6:4, 6:4).

Для 38-й ракетки на «Ролан Гаррос» случилось всё в первый раз: Мирра вышла в полуфинал Открытого чемпионата Франции, обыграл соперницу из 5 команд, выиграла 5 матчей подряд в основных турнирах WTA.

Мирра Андреева в свои 17 лет и 1 месяц стала самой молодой полуфиналисткой турнира «Большого шлема».

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На Андрееву в этом матче можно поставить за 1.72, победу Паолини букмекеры предлагают за 2.18.

Прогноз: Обе спортсменки сотворили сенсацию на этом розыгрыше «Ролан Гаррос», выбив главных претендентов на титул Арину Соболенко и Елену Рыбакину. Игра обещает быть непредсказуемой, мы предлагаем рискнуть и сделать выбор в пользу Мирры Андреевой.

Рекомендуемая ставка: Победа Андреевой с форой по геймам (-2.5) с коэффициентом 1.91.