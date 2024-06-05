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    Андреева поборется за выход в полуфинал?

    Андреева — Соболенко. Ставка (к. 1.82) и прогноз на матч четвертьфинала «Ролан Гаррос», 05 июня 2024 года

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    Прогноз и ставки на Андреева — Соболенко
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    Арина Соболенко
    Россиянка Мирра Андреева и белоруска Арина Соболенко встретятся в четвертьфинале «Ролан Гаррос». Матч пройдет 05 июня, начало — в 16:45 мск. Андреева — Соболенко: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    Мирра Андреева

    На парижском турнире Андреева полностью подтверждает свой возросший уровень, поскольку многие считали, что её прошлогодний взлет был просто случайность.

    Никаких случайностей нет, когда ты забирает я в четвертьфинал при не самой простой сетке. В некоторых матчах Мирре пришлось довольно серьезно попотеть, но свое место в восьмёрке сильнейших она все же заслужила.

    По ходу турнира она уже разобралась с Азаренко, Стирнс и Грачевой, и в каждом матче играла с позиции силы.

    Шансов в поединке против Соболенко откровенно немного, но россиянка знает, что такое играть выше свих возможностей.

    Арина Соболенко

    На данный момент женский тур выглядит таким образом, что сомнений в далёком проходе по дистанции Соболенко сомневались только отъявленные хейтеры.

    Все прогнозы на Ролан Гаррос

    Белоруска уже вышла из того состояния, когда на нервах может проиграть мат заведомо более слабой теннисистке.

    На этом турнире она просто катком прошлась по своим соперницам, не отдав за четыре сыгранных матча ни одного сета.

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    Спортсменке из Беларуси придется очень сильно постараться, чтобы удерживать инициативу на протяжении всего матча против Мирры Андреевой, поскольку россиянка с удовольствием может её перехватить.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в белорусскую теннисистку в этом поединке: победа Андреевой — 4.19, победа Соболенко — 1.25.

    Прогноз: Соболенко одержит очередную уверенную победу

    Ставка: Ф1 (-5) за 1.82.

    Альтернативный прогноз: Игра завершится максимально быстро в пользу Арины

    Альтернативная ставка: ТМ 18 с коэффициентом 2.62.

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    Андреева — Соболенко. Россиянка Мирра Андреева и белоруска Арина Соболенко встретятся в четвертьфинале «Ролан Гаррос». Матч пройдет 05 июня, начало — в 16:45 мск. / Ставка и прогноз на матч Андреева — Соболенко с коэффициентом 1.82.
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