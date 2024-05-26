Испанец Карлос Алькарас сыграет против американца Джеффри Джона Вольфа в первом круге Открытого чемпионата Франции. Матч пройдет 26 мая, начало — в 14:30 мск. Вольф — Алькарас: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Вольф

Джей-Джей не смог пройти квалификацию, но в итоге попал в основную сетку как лаки-лузер.

В решающем раунде отбора американец потерпел разгромное поражение от нидерландца Йеспера де Йонга со счетом 1:6, 2:6.

Перед этим Вольф обыграл британца Райана Пенистона и американца Патрика Кипсона.

Вольфа, пожалуй, можно назвать одним из главных разочарований сезона. Джеффри Джон конкретно сдал по сравнению с прошлым сезоном. В 2023-м он дебютировал в топ-40, но прямо сейчас бывшая 39-я ракетка мира находится за пределами первой сотни рейтинга.

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В 2024-м Вольф провел 21 матч, в которых одережал лишь семь матчей. Сложно сказать, то ли парень расслабился, то ли ему мешает травма, но сейчас он точно не в лучшей форме.

Алькарас

Карлос Алькарас — главный фаворит «Ролан Гаррос». Правда, так считают только букмекеры.

Всем остальным очевидно, что испанцу будет сложно выиграть французский мэйджор.

Алькарас почти не играл после «Мастерсом» в Северной Америке из-за травмы руки, которая впервые дала о себе знать перед турниром в Монте-Карло.

В итоге Карлитос пропустил почти всю европейскую серию турниров на грунте.

Исключением стал лишь «Мастерс» в Мадриде, на котором он проиграл в четвертьфинале россиянину Андрею Рублеву.

В общем, ситуация непростая, пока нет уверенности, что Алькарас успел набрать оптимальную форму. Это станет ясно где-то после третьего раунда.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: для букмекеров здесь все очевидно — Алькарас выиграет, причем разгромно. На победу Вольфа можно поставить за 18.50.

Прогноз: в данном случае действительно нет ни малейшей интриги. Такого соперника Карлитос спокойно обыграет даже не в оптимальном состоянии.

Рекомендуемая ставка: победа Алькараса с форой по геймам (-10,0) за 1.92.