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    Алькарас устроит драму на старте «Ролан Гаррос»?

    Вольф — Алькарас. Ставка (к. 1.92) и прогноз на «Ролан Гаррос» 26 мая 2024 года

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    Карлос Алькарас
    Испанец Карлос Алькарас сыграет против американца Джеффри Джона Вольфа в первом круге Открытого чемпионата Франции. Матч пройдет 26 мая, начало — в 14:30 мск. Вольф — Алькарас: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Теннис. Ролан Гаррос. Мужчины 26 Мая 2024 года

    Джеффри Джон Вольф

  • США
    •  Джеффри Джон Вольф 14:30 Карлос Алькарас

    Карлос Алькарас

  • Испания
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    Вольф

    Джей-Джей не смог пройти квалификацию, но в итоге попал в основную сетку как лаки-лузер.

    В решающем раунде отбора американец потерпел разгромное поражение от нидерландца Йеспера де Йонга со счетом 1:6, 2:6.

    Перед этим Вольф обыграл британца Райана Пенистона и американца Патрика Кипсона.

    Вольфа, пожалуй, можно назвать одним из главных разочарований сезона. Джеффри Джон конкретно сдал по сравнению с прошлым сезоном. В 2023-м он дебютировал в топ-40, но прямо сейчас бывшая 39-я ракетка мира находится за пределами первой сотни рейтинга.

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    В 2024-м Вольф провел 21 матч, в которых одережал лишь семь матчей. Сложно сказать, то ли парень расслабился, то ли ему мешает травма, но сейчас он точно не в лучшей форме.

    Алькарас

    Карлос Алькарас — главный фаворит «Ролан Гаррос». Правда, так считают только букмекеры.

    Всем остальным очевидно, что испанцу будет сложно выиграть французский мэйджор.

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    • Алькарас почти не играл после «Мастерсом» в Северной Америке из-за травмы руки, которая впервые дала о себе знать перед турниром в Монте-Карло.

    В итоге Карлитос пропустил почти всю европейскую серию турниров на грунте.

    Исключением стал лишь «Мастерс» в Мадриде, на котором он проиграл в четвертьфинале россиянину Андрею Рублеву.

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    В общем, ситуация непростая, пока нет уверенности, что Алькарас успел набрать оптимальную форму. Это станет ясно где-то после третьего раунда.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: для букмекеров здесь все очевидно — Алькарас выиграет, причем разгромно. На победу Вольфа можно поставить за 18.50.

    Прогноз: в данном случае действительно нет ни малейшей интриги. Такого соперника Карлитос спокойно обыграет даже не в оптимальном состоянии.

    Рекомендуемая ставка: победа Алькараса с форой по геймам (-10,0) за 1.92.

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    Вольф — Алькарас. Испанец Карлос Алькарас сыграет против американца Джеффри Джона Вольфа в первом круге Открытого чемпионата Франции. Матч пройдет 26 мая, начало — в 14:30 мск. / Ставка и прогноз на матч Вольф — Алькарас с коэффициентом 1.92.
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