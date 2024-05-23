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    Рууд продлит серию побед над Баэсом?

    Баэс — Рууд. Ставка (к. 1.82) и прогноз на турнир в Женеве 23 мая 2024 года

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    Прогноз и ставки на Баэс — Рууд
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    Каспер Рууд
    Норвежец Каспер Рууд сыграет против аргентинца Себастьяна Баэса в четвертьфинале турнира в Женеве (Швейцария). Матч пройдет 23 мая, начало — в 19:00 мск. Баэс — Рууд: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Теннис. Женева. Мужчины 23 Мая 2024 года

    Себастьян Баэс

  • Аргентина
    •  Себастьян Баэс 19:00 Каспер Рууд

    Каспер Рууд

  • Норвегия
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    Баэс

    Себастьян уверенно прошел два предыдущих раунда. На этой неделе он пока не проиграл ни сета.

    В первом круге аргентинец одержал победу над индийцем Сумитом Нагалом — 7:6, 6:3.

    В следующем матче Баэс разгромил испанца Роберто Карбальеса-Баэну — 6:3, 6:0.

    В конце февраля Баэс стал победителем турнира в Рио-де-Жанейро, сразу после чего взял титул в Сантьяго. Эти успехи позволили ему дебютировать в топ-20.

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    Весной, правда, был спад, 20-я ракетка мира не очень удачно провел несколько европейских турниров на грунте, но сейчас он, похоже, снова в оптимальной форме.

    Рууд

    Себастьян не отказался от возможности сыграть на неделе перед «Ролан Гаррос» из-за провального выступления в Риме.

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  • 22/04/2024

    • На «Мастерсе» в Вечном городе норвежский теннисист проиграл в первом матче сербу Миомиру Кецмановичу (6:0, 4:6, 4:6).

    В Мадриде Рууд спокойно обыграл Кецмановича и Кэмерона Норри, после чего проиграл в 1/8 финала Феликсу Оже-Альяссиму.

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    Но эта весна, в любом случае, получилась успешной для Рууда. В апреле он дошел до финала на «Мастерсе» в Монте-Карло и взял титул в Барселоне.

    Рууд дважды выигрывал турнир в Женеве — в 2021 и 2022 году.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Баэса в этом матче можно поставить за 2.80, победу Рууда букмекеры предлагают за 1.44.

    Прогноз: в прошлом году Каспер дважды обыграл Себастьяна на грунте — в Эшториле и Гамбурге. В первом случае он отдал аргентинцу лишь три гейма — 6:3, 6:0.

    Однако сейчас есть определенные сомнения в том, что фаворит выйдет в следующий раунд. Совсем скоро стартует «Ролан Гаррос», и чем ближе французский мэйджор, тем больше многие игроки начинают осторожничать и беречь силы. Этот момент надо учитывать.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 21,5 за 1.82.

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    Баэс — Рууд. Норвежец Каспер Рууд сыграет против аргентинца Себастьяна Баэса в четвертьфинале турнира в Женеве (Швейцария). Матч пройдет 23 мая, начало — в 19:00 мск. / Ставка и прогноз на матч Баэс — Рууд с коэффициентом 1.82.
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