Норвежец Каспер Рууд сыграет против аргентинца Себастьяна Баэса в четвертьфинале турнира в Женеве (Швейцария). Матч пройдет 23 мая, начало — в 19:00 мск. Баэс — Рууд: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Баэс

Себастьян уверенно прошел два предыдущих раунда. На этой неделе он пока не проиграл ни сета.

В первом круге аргентинец одержал победу над индийцем Сумитом Нагалом — 7:6, 6:3.

В следующем матче Баэс разгромил испанца Роберто Карбальеса-Баэну — 6:3, 6:0.

В конце февраля Баэс стал победителем турнира в Рио-де-Жанейро, сразу после чего взял титул в Сантьяго. Эти успехи позволили ему дебютировать в топ-20.

Все прогнозы на теннис

Весной, правда, был спад, 20-я ракетка мира не очень удачно провел несколько европейских турниров на грунте, но сейчас он, похоже, снова в оптимальной форме.

Рууд

Себастьян не отказался от возможности сыграть на неделе перед «Ролан Гаррос» из-за провального выступления в Риме.

На «Мастерсе» в Вечном городе норвежский теннисист проиграл в первом матче сербу Миомиру Кецмановичу (6:0, 4:6, 4:6).

В Мадриде Рууд спокойно обыграл Кецмановича и Кэмерона Норри, после чего проиграл в 1/8 финала Феликсу Оже-Альяссиму.

Но эта весна, в любом случае, получилась успешной для Рууда. В апреле он дошел до финала на «Мастерсе» в Монте-Карло и взял титул в Барселоне.

Рууд дважды выигрывал турнир в Женеве — в 2021 и 2022 году.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Баэса в этом матче можно поставить за 2.80, победу Рууда букмекеры предлагают за 1.44.

Прогноз: в прошлом году Каспер дважды обыграл Себастьяна на грунте — в Эшториле и Гамбурге. В первом случае он отдал аргентинцу лишь три гейма — 6:3, 6:0.

Однако сейчас есть определенные сомнения в том, что фаворит выйдет в следующий раунд. Совсем скоро стартует «Ролан Гаррос», и чем ближе французский мэйджор, тем больше многие игроки начинают осторожничать и беречь силы. Этот момент надо учитывать.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 21,5 за 1.82.