Себастьян Баэс
Каспер Рууд
Баэс
Себастьян уверенно прошел два предыдущих раунда. На этой неделе он пока не проиграл ни сета.
В первом круге аргентинец одержал победу над индийцем Сумитом Нагалом — 7:6, 6:3.
В следующем матче Баэс разгромил испанца Роберто Карбальеса-Баэну — 6:3, 6:0.
В конце февраля Баэс стал победителем турнира в Рио-де-Жанейро, сразу после чего взял титул в Сантьяго. Эти успехи позволили ему дебютировать в топ-20.
Весной, правда, был спад, 20-я ракетка мира не очень удачно провел несколько европейских турниров на грунте, но сейчас он, похоже, снова в оптимальной форме.
Рууд
Себастьян не отказался от возможности сыграть на неделе перед «Ролан Гаррос» из-за провального выступления в Риме.
На «Мастерсе» в Вечном городе норвежский теннисист проиграл в первом матче сербу Миомиру Кецмановичу (6:0, 4:6, 4:6).
В Мадриде Рууд спокойно обыграл Кецмановича и Кэмерона Норри, после чего проиграл в 1/8 финала Феликсу Оже-Альяссиму.
Но эта весна, в любом случае, получилась успешной для Рууда. В апреле он дошел до финала на «Мастерсе» в Монте-Карло и взял титул в Барселоне.
Рууд дважды выигрывал турнир в Женеве — в 2021 и 2022 году.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Баэса в этом матче можно поставить за 2.80, победу Рууда букмекеры предлагают за 1.44.
Прогноз: в прошлом году Каспер дважды обыграл Себастьяна на грунте — в Эшториле и Гамбурге. В первом случае он отдал аргентинцу лишь три гейма — 6:3, 6:0.
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Однако сейчас есть определенные сомнения в том, что фаворит выйдет в следующий раунд. Совсем скоро стартует «Ролан Гаррос», и чем ближе французский мэйджор, тем больше многие игроки начинают осторожничать и беречь силы. Этот момент надо учитывать.
Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 21,5 за 1.82.