Американец Тейлор Фриц сыграет против аргентинца Франсиско Серундоло в четвертьфинале «Мастерса» в Мадриде. Матч пройдет 1 мая, начало — в 22:30 мск. Фриц — Серундоло: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Фриц

Тейлор до сих пор не проиграл ни сета на турнире в столице Испании.

Американец одержал три классные победы, и во всех случаях его главным оружием стала подача.

В предыдущем раунде Фриц остановил поляка Хуберта Хуркача — 7:6, 6:4.

В этом матче Фриц забрал 88 процентов очков на первой подаче и 76 — на второй. У поляка вообще не было шансов взять на приеме хотя бы гейм.

В предыдущих матчах Тейлор выиграл у итальянца Лучано Дардери и аргентинца Себастьяна Баэса.

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Фриц выиграл шесть из семи последних матчей на грунте. В конце прошлого месяца он дошел до финала на турнире в Мюнхене.

Серундоло

Франсиско четвертый раз в карьере сыграет в четвертьфинале «Мастерса».

Во вторник аргентинский теннисист одержал победу над Александром Зверевым — 6:3, 6:4.

Это была его восьмая победа над соперником из топ-10 (при девяти поражениях).

В этом матче Серундоло так и не позволил сопернику взять на приеме хотя бы гейм. Более того, у немца было всего лишь два брейк-пойнта.

В предыдущих раундах Серундоло, занимающий в рейтинге 22-е место, выиграл у Фабиана Марожана и Томми Пола.

Франсиско второй раз в сезоне выиграл не менее трех матчей. В феврале он дошел до полуфинала в Рио-де-Жанейро.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Фрица в этом матче можно поставить за 1.48, победу Серундоло букмекеры предлагают за 2.66.

Прогноз: американец чересчур хорошо играет в последнее время, а его подача стала самым настоящим кошмаром для соперников.

Скорее всего, Тейлор возьмет реванш у аргентинца за прошлогоднее поражение на Ролан Гаррос.

Рекомендуемая ставка: победа Фрица в двух сетах за 2.24.