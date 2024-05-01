Фриц
Тейлор до сих пор не проиграл ни сета на турнире в столице Испании.
Американец одержал три классные победы, и во всех случаях его главным оружием стала подача.
В предыдущем раунде Фриц остановил поляка Хуберта Хуркача — 7:6, 6:4.
В этом матче Фриц забрал 88 процентов очков на первой подаче и 76 — на второй. У поляка вообще не было шансов взять на приеме хотя бы гейм.
В предыдущих матчах Тейлор выиграл у итальянца Лучано Дардери и аргентинца Себастьяна Баэса.
Фриц выиграл шесть из семи последних матчей на грунте. В конце прошлого месяца он дошел до финала на турнире в Мюнхене.
Серундоло
Франсиско четвертый раз в карьере сыграет в четвертьфинале «Мастерса».
Во вторник аргентинский теннисист одержал победу над Александром Зверевым — 6:3, 6:4.
Это была его восьмая победа над соперником из топ-10 (при девяти поражениях).
В этом матче Серундоло так и не позволил сопернику взять на приеме хотя бы гейм. Более того, у немца было всего лишь два брейк-пойнта.
В предыдущих раундах Серундоло, занимающий в рейтинге 22-е место, выиграл у Фабиана Марожана и Томми Пола.
Франсиско второй раз в сезоне выиграл не менее трех матчей. В феврале он дошел до полуфинала в Рио-де-Жанейро.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Фрица в этом матче можно поставить за 1.48, победу Серундоло букмекеры предлагают за 2.66.
Прогноз: американец чересчур хорошо играет в последнее время, а его подача стала самым настоящим кошмаром для соперников.
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Скорее всего, Тейлор возьмет реванш у аргентинца за прошлогоднее поражение на Ролан Гаррос.
Рекомендуемая ставка: победа Фрица в двух сетах за 2.24.