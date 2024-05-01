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    Серундоло тоже не справится с подачей Фрица?

    Фриц — Серундоло. Ставка (к. 2.24) и прогноз на «Мастерс» в Мадриде 1 мая 2024 года

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    Прогноз и ставки на Фриц — Серундоло
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    Тейлор Фриц
    Американец Тейлор Фриц сыграет против аргентинца Франсиско Серундоло в четвертьфинале «Мастерса» в Мадриде. Матч пройдет 1 мая, начало — в 22:30 мск. Фриц — Серундоло: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    Фриц

    Тейлор до сих пор не проиграл ни сета на турнире в столице Испании.

    Американец одержал три классные победы, и во всех случаях его главным оружием стала подача.

    В предыдущем раунде Фриц остановил поляка Хуберта Хуркача — 7:6, 6:4.

    В этом матче Фриц забрал 88 процентов очков на первой подаче и 76 — на второй. У поляка вообще не было шансов взять на приеме хотя бы гейм.

    В предыдущих матчах Тейлор выиграл у итальянца Лучано Дардери и аргентинца Себастьяна Баэса.

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    Фриц выиграл шесть из семи последних матчей на грунте. В конце прошлого месяца он дошел до финала на турнире в Мюнхене.

    Серундоло

    Франсиско четвертый раз в карьере сыграет в четвертьфинале «Мастерса».

    Во вторник аргентинский теннисист одержал победу над Александром Зверевым — 6:3, 6:4.
    Это была его восьмая победа над соперником из топ-10 (при девяти поражениях).

    В этом матче Серундоло так и не позволил сопернику взять на приеме хотя бы гейм. Более того, у немца было всего лишь два брейк-пойнта.

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    В предыдущих раундах Серундоло, занимающий в рейтинге 22-е место, выиграл у Фабиана Марожана и Томми Пола.

    Франсиско второй раз в сезоне выиграл не менее трех матчей. В феврале он дошел до полуфинала в Рио-де-Жанейро.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Фрица в этом матче можно поставить за 1.48, победу Серундоло букмекеры предлагают за 2.66.

    Прогноз: американец чересчур хорошо играет в последнее время, а его подача стала самым настоящим кошмаром для соперников.

    Скорее всего, Тейлор возьмет реванш у аргентинца за прошлогоднее поражение на Ролан Гаррос.

    Рекомендуемая ставка: победа Фрица в двух сетах за 2.24.

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    Ставка и прогноз на матч Фриц — Серундоло с коэффициентом 2.24. Дата матча: 01.05.2024. Прогнозы на теннис. Серундоло тоже не справится с подачей Фрица?
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