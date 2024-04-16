Самсонова
Людмила в этом сезоне пока не играла на грунте. По всей видимости, она по-прежнему приходит в себя после ужасного начала сезона.
Позади уже три с половиной месяца, а россиянка до сих пор выиграла лишь четыре матча. Разумеется, это просто катастрофа.
Но последствия не такие ужасные, как можно себе представить, глядя на все эти провалы. Самсонова по-прежнему в топ-20 — сейчас она занимает в рейтинге 17-е место.
В марте Самсонова провалила два «тысячника» в США. В Индиан-Уэллс она проиграла Наоми Осаке, а в Майами — Юлии Путинцевой.
В прошлом году Людмила проиграла на старте турнира в Штутгарте чешке Барборе Крейчиковой со счетом 2:6, 0:6.
Потапова
Анастасию тоже ждет первый матч на грунте в этом сезоне. Как и Людмила, она не прошла ни раунда на «тысячнике» в Майами, вполне успевала подготовиться к турниру в Чарльстоне, но решила, что ей нечего там делать.
Правда, в отличие от Самсоновой, Потапова в этом году выиграла уже десять матчей.
Ее главным успехом в 2024-м пока что остается выход в четвертьфинал крупного турнира в Индиан-Уэллс. Примечательно, что дальше Настю не пустила украинка Марта Костюк (0:6, 5:7).
Кроме того, Потапова выиграла по два матча в Брисбене, Линце и на турнире в Дубае.
Ну и самое главное в контексте предстоящего матча — в прошлом году Потапова дошла в Штутгарте до полуфинала.
Прогноз и ставка
Коэффициенты и букмекеры: на Самсонову в этом матче можно поставить за 1.77, победу Потаповой букмекеры предлагают за 2.06.
Прогноз: в данном случае сложно согласиться с тем, что у Людмилы больше шансов на выход в следующий раунд. Ее соперница заметно лучше играет на грунте, достаточно посмотреть на результаты предыдущих двух сезонов. Здесь все факты явно не в пользу Самсоновой.
- 1.92Кудерметова — Крейчикова: прогноз и ставкаСегодня в 19:30
- 1.92Шнайдер — Бадоса: прогноз и ставкаСегодня в 18:00
- 2.01Коболли — Надаль: прогноз и ставкаЗавтра в 12:00
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Рекомендуемая ставка: победа Потаповой за 2.06.