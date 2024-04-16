Россиянки Людмила Самсонова и Анастасия Потапова встретятся в первом круге турнира в Штутгарте (Германия). Матч пройдет 16 апреля, начало — в 12:00 мск. Самсонова — Потапова: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Самсонова

Людмила в этом сезоне пока не играла на грунте. По всей видимости, она по-прежнему приходит в себя после ужасного начала сезона.

Позади уже три с половиной месяца, а россиянка до сих пор выиграла лишь четыре матча. Разумеется, это просто катастрофа.

Но последствия не такие ужасные, как можно себе представить, глядя на все эти провалы. Самсонова по-прежнему в топ-20 — сейчас она занимает в рейтинге 17-е место.

В марте Самсонова провалила два «тысячника» в США. В Индиан-Уэллс она проиграла Наоми Осаке, а в Майами — Юлии Путинцевой.

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В прошлом году Людмила проиграла на старте турнира в Штутгарте чешке Барборе Крейчиковой со счетом 2:6, 0:6.

Потапова

Анастасию тоже ждет первый матч на грунте в этом сезоне. Как и Людмила, она не прошла ни раунда на «тысячнике» в Майами, вполне успевала подготовиться к турниру в Чарльстоне, но решила, что ей нечего там делать.

Правда, в отличие от Самсоновой, Потапова в этом году выиграла уже десять матчей.

Ее главным успехом в 2024-м пока что остается выход в четвертьфинал крупного турнира в Индиан-Уэллс. Примечательно, что дальше Настю не пустила украинка Марта Костюк (0:6, 5:7).

Кроме того, Потапова выиграла по два матча в Брисбене, Линце и на турнире в Дубае.

Ну и самое главное в контексте предстоящего матча — в прошлом году Потапова дошла в Штутгарте до полуфинала.

Прогноз и ставка

Коэффициенты и букмекеры: на Самсонову в этом матче можно поставить за 1.77, победу Потаповой букмекеры предлагают за 2.06.

Прогноз: в данном случае сложно согласиться с тем, что у Людмилы больше шансов на выход в следующий раунд. Ее соперница заметно лучше играет на грунте, достаточно посмотреть на результаты предыдущих двух сезонов. Здесь все факты явно не в пользу Самсоновой.

Рекомендуемая ставка: победа Потаповой за 2.06.