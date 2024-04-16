ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Стефанос ЦиципасЦиципас — новый король Монте-Карло, Медведев — главный скандалист, а Рублев — неудачник Хаби АлонсоКак «Байер» выиграл Бундеслигу: магия Алонсо, объединение команды и умные трансферы Гильермо АбаскальЛучше поздно, чем никогда. Абаскаль уходит, оставляя «Спартак» в психологической яме
    Все новости спорта

    Сможет ли Самсонова обыграть Потапову?

    Самсонова — Потапова. Ставка (к. 2.06) и прогноз на турнир в Штутгарте 16 апреля 2024 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на WTA Прогнозы на Людмила Самсонова Прогнозы на Анастасия Потапова
    Прогноз и ставки на Самсонова — Потапова
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Людмила Самсонова
    Россиянки Людмила Самсонова и Анастасия Потапова встретятся в первом круге турнира в Штутгарте (Германия). Матч пройдет 16 апреля, начало — в 12:00 мск. Самсонова — Потапова: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    Самсонова

    Людмила в этом сезоне пока не играла на грунте. По всей видимости, она по-прежнему приходит в себя после ужасного начала сезона.

    Позади уже три с половиной месяца, а россиянка до сих пор выиграла лишь четыре матча. Разумеется, это просто катастрофа.

    Но последствия не такие ужасные, как можно себе представить, глядя на все эти провалы. Самсонова по-прежнему в топ-20 — сейчас она занимает в рейтинге 17-е место.

    В марте Самсонова провалила два «тысячника» в США. В Индиан-Уэллс она проиграла Наоми Осаке, а в Майами — Юлии Путинцевой.

    Все прогнозы на теннис

    В прошлом году Людмила проиграла на старте турнира в Штутгарте чешке Барборе Крейчиковой со счетом 2:6, 0:6.

    Потапова

    Анастасию тоже ждет первый матч на грунте в этом сезоне. Как и Людмила, она не прошла ни раунда на «тысячнике» в Майами, вполне успевала подготовиться к турниру в Чарльстоне, но решила, что ей нечего там делать.

    Правда, в отличие от Самсоновой, Потапова в этом году выиграла уже десять матчей.

    Ее главным успехом в 2024-м пока что остается выход в четвертьфинал крупного турнира в Индиан-Уэллс. Примечательно, что дальше Настю не пустила украинка Марта Костюк (0:6, 5:7).

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    Кроме того, Потапова выиграла по два матча в Брисбене, Линце и на турнире в Дубае.

    Ну и самое главное в контексте предстоящего матча — в прошлом году Потапова дошла в Штутгарте до полуфинала.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты и букмекеры: на Самсонову в этом матче можно поставить за 1.77, победу Потаповой букмекеры предлагают за 2.06.

    Прогноз: в данном случае сложно согласиться с тем, что у Людмилы больше шансов на выход в следующий раунд. Ее соперница заметно лучше играет на грунте, достаточно посмотреть на результаты предыдущих двух сезонов. Здесь все факты явно не в пользу Самсоновой.

    Рекомендуемая ставка: победа Потаповой за 2.06.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.93
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Автомобилист
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Шнайдер — Бадоса
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.62
  • Прогноз на матч Металлист 1925 — Днепр-1
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.58
  • Прогноз на матч Нефтехимик — Динамо Махачкала
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Фиорентина — Дженоа
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Кудерметова — Крейчикова
  • Теннис
  • Сегодня в 19:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Аланьяспор — Галатасарай
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.27
  • Прогноз на матч Алькоркон — Вильярреал-2
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  2.30
  • Прогноз на матч Аталанта — Верона
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.79
  • Прогноз на матч Гренобль — Анже
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.21
  • Прогноз на матч Челси — Эвертон
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.71
  • Прогноз на матч Осасуна — Валенсия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  7.26
  • Экспресс дня 15 апреля
  • Сегодня в 22:15
    •  1.80
  • Прогноз на матч Визела — Шавиш
  • Футбол
  • Сегодня в 22:15
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Ставка и прогноз на матч Самсонова — Потапова с коэффициентом 2.06. Дата матча: 16.04.2024. Прогнозы на теннис. Сможет ли Самсонова обыграть Потапову?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры