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    Александрова начнет грунтовый сезон с поражения?

    Таунсенд — Александрова. Ставка (к. 2.00) и прогноз на турнир в Чарльстоне 3 апреля 2024 года

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    Прогноз и ставки на Таунсенд — Александрова
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    Екатерина Александрова
    Россиянка Екатерина Александрова сыграет против американки Тейлор Таунсенд во втором круге турнира в Чарльстоне (США). Матч пройдет 3 апреля, начало — в 19:30 мск. Таунсенд — Александрова: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    Таунсенд

    Тейлор начала неделю с классной победы над Софией Кенин — 6:3, 6:3.

    В этом матче Таунсенд почти не ошибалась на своей подаче. Отдельно стоит отметить, что ей удалось забрать 90 процентов очков на первом мяче.

    Для первого в сезоне матче на грунте американка сыграла чересчур убедительно.

    Хотя она и в прошлом году хорошо выступала на этом покрытии. В 2023-м Таунсенд выиграла 12 из 16 матчей на этом покрытии, а ее главным достижением стал выход в финал турнира во Флоренции.

    Кроме того, она добралась до третьего круга на «тысячнике» в Риме, в том числе благодаря победе над Джессикой Пегулой.

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    В этом сезоне лучшим результатом Таунсенд пока что остается выход в третий раунд крупного турнира в Майами.

    Александрова

    Екатерина тем временем дебютировала в топ-15. Это случилось после ее неожиданного выхода в полуфинал турнира в Майами.

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    • Россиянка преподнесла главную сенсацию, выиграв в четвертом круге у Иги Свентек со счетом 6:4, 6:2.

    Это был наверное ее лучший матч в карьере. Даже польская теннисистка признала, что Александрова показала невероятный уровень.

    В четвертьфинале Александрова обыграла Джессику Пегулу. Дальше было поражение от Елены Рыбакиной (3:6, 2:6), но в целом это было очень мощное выступление.

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    В прошлом году Екатерина добралась в Чарльстоне до четвертьфинала, а в 2022-м — до полуфинала.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Таунсенд в этом матче можно поставить за 2.26, победу Александровой букмекеры предлагают за 1.64.

    Прогноз: в прошлом году Александрова дважды обыграла американку на харде — на Australian Open и в Майами. При этом в обоих случаях ей понадобился третий сет. Вполне вероятно, что в предстоящем матче теннисисткам тоже не хватит двух партий. Что касается исхода, то здесь все очень сложно.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 2.00.

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    Ставка и прогноз на матч Таунсенд — Александрова с коэффициентом 2.00. Дата матча: 03.04.2024. Прогнозы на теннис. Александрова начнет грунтовый сезон с поражения?
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