Таунсенд
Тейлор начала неделю с классной победы над Софией Кенин — 6:3, 6:3.
В этом матче Таунсенд почти не ошибалась на своей подаче. Отдельно стоит отметить, что ей удалось забрать 90 процентов очков на первом мяче.
Для первого в сезоне матче на грунте американка сыграла чересчур убедительно.
Хотя она и в прошлом году хорошо выступала на этом покрытии. В 2023-м Таунсенд выиграла 12 из 16 матчей на этом покрытии, а ее главным достижением стал выход в финал турнира во Флоренции.
Кроме того, она добралась до третьего круга на «тысячнике» в Риме, в том числе благодаря победе над Джессикой Пегулой.
В этом сезоне лучшим результатом Таунсенд пока что остается выход в третий раунд крупного турнира в Майами.
Александрова
Екатерина тем временем дебютировала в топ-15. Это случилось после ее неожиданного выхода в полуфинал турнира в Майами.
Россиянка преподнесла главную сенсацию, выиграв в четвертом круге у Иги Свентек со счетом 6:4, 6:2.
Это был наверное ее лучший матч в карьере. Даже польская теннисистка признала, что Александрова показала невероятный уровень.
В четвертьфинале Александрова обыграла Джессику Пегулу. Дальше было поражение от Елены Рыбакиной (3:6, 2:6), но в целом это было очень мощное выступление.
В прошлом году Екатерина добралась в Чарльстоне до четвертьфинала, а в 2022-м — до полуфинала.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Таунсенд в этом матче можно поставить за 2.26, победу Александровой букмекеры предлагают за 1.64.
Прогноз: в прошлом году Александрова дважды обыграла американку на харде — на Australian Open и в Майами. При этом в обоих случаях ей понадобился третий сет. Вполне вероятно, что в предстоящем матче теннисисткам тоже не хватит двух партий. Что касается исхода, то здесь все очень сложно.
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Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 2.00.