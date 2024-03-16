Полька Ига Свентек сыграет против украинки Марты Костюк в полуфинале турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс (США). Матч пройдет 16 марта, начало — в 02:00 мск. Свентек — Костюк: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Свентек

Ига очень легко преодолела путь до полуфинала, по сути, до сих пор ни разу не встретив серьезного сопротивления.

Что-то похожее на интригу был в матче 1/2 финала против Каролины Возняцки, которая вела с брейком в первом сете, но в итоге отдала два гейма на подаче, а вместе с ними и партию. В начале второго сета бывшая первая ракетка мира снялась.

Перед этим Свентек одержала три разгромные победы — над американкой Даниэль Коллинс, чешкой Линдой Носковой и Юлией Путинцевой.

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Примечательно, что в матчах против Коллинс и Носковой польская теннисистка забрала второй со счетом 6:0.

В общем, Свентек не скрывает своих намерений — она приехала сюда за титулом.

Костюк

Марта тем временем впервые в карьере сыграет в полуфинале на уровне WTA 1000, благодаря чему вернется в топ-30.

В четвертьфинале украинка одержала уверенную победу над Анастасией Потаповой — 6:0, 7:5.

Костюк в этом матче взяла первые девять геймов, после чего стало ясно, что на камбэк россиянки здесь вряд ли стоит рассчитывать.

Безусловно, Марте очень помогла безобразная игра соперницы. Этот момент нельзя не учитывать.

Как ни странно, Костюк тоже пока не отдала ни сета на текущем турнира. Правда, она провела лишь три матча. В третьем раунде 21-летнюю теннисистку ждала встреча с чемпионкой Уимблдона-2023 Маркетой Вондроушовой, но чешка не смогла выйти на корт из-за травмы.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Свентек коэффициент в этом матче ниже 1.10, победу Костюк букмекеры предлагают за 7.70.

Прогноз: почти три года назад Марта провела бодрый матч против Иги на Ролан Гаррос. Украинка тогда проиграла, но в целом выглядела очень достойно — 3:6, 4:6. Понятно, что сейчас нет внятных аргументов в пользу Костюк, но мы все-таки склоняемся к тому, что ей снова удастся избежать чересчур явного разгрома.

Рекомендуемая ставка: победа Свентек + тотал геймов больше 17,5 за 1.95.