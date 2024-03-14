Потапова
Анастасия повторила свой лучший результат на турнирах уровня WTA 1000. Ранее она играла на этой стадии в Дубае в 2021-м и в Майами в 2023-м.
В четвертом круге россиянка прервала семиматчевую победную серию Жасмин Паолини — 7:5, 0:6, 6:3.
Матч получился невероятно нервным, в первом сете Потапова ушла со счета 3:5, второй превратился в настоящий кошмар, но зато в решающем, как ни странно, она почти не ошибалась на подаче и сделала сразу два брейка.
Перед этим Настя уверенно выиграла у чешки Мари Боузковой и аргентинки Нади Подороски.
Потапова все-таки не зря сделала небольшую паузу сразу после турнира в Дубае, во время которого она честно призналась, что очень устала после первых месяцев сезона. По всей видимости, ей удалось восстановить силы.
Костюк
Результаты Марты на текущем турнире подтверждают, что ее успехи в этом году не были случайностью.
В 1/8 финала украинка одержала победу над Анастасией Павлюченковой — 6:4, 6:1. Здесь ей, конечно, очень помогла слабая игра россиянки на подаче. Настя взяла лишь половину очков на первом мячей и 8 из 22 на втором.
Без везения при этом тоже не обошлось. Маркета Вондроушова из-за травмы снялась с турнира незадолго до встречи с Мартой.
В первом матче Костюк легко выиграла у японки Маи Хонтамы — 6:4, 6:2.
В начале марта 21-летняя теннисистка дошла до финала в Остине. В решающем матче она уступила британке Кэти Бултер (5:7, 6:2, 6:2).
Но главным успехом Костюк в этом сезоне пока остается выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Потапову в этом матче можно поставить за 2.18, победу Костюк букмекеры предлагают за 1.69.
Прогноз: Настя дважды обыграла Марту в прошлом году — в Майами и на травяном турнире в Бирмингеме. В первом случае украинка взяла лишь четыре гейма. С тех пор Костюк добилась существенного прогресса, поэтому в победе Потаповой на этот раз есть сомнения. Но и против россиянки здесь тоже опасно ставить.
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