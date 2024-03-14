Россиянка Анастасия Потапова сыграет против украинки Марты Костюк в четвертьфинале турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс (США). Матч пройдет 14 марта, начало — в 21:00 мск. Потапова — Костюк: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Потапова

Анастасия повторила свой лучший результат на турнирах уровня WTA 1000. Ранее она играла на этой стадии в Дубае в 2021-м и в Майами в 2023-м.

В четвертом круге россиянка прервала семиматчевую победную серию Жасмин Паолини — 7:5, 0:6, 6:3.

Матч получился невероятно нервным, в первом сете Потапова ушла со счета 3:5, второй превратился в настоящий кошмар, но зато в решающем, как ни странно, она почти не ошибалась на подаче и сделала сразу два брейка.

Перед этим Настя уверенно выиграла у чешки Мари Боузковой и аргентинки Нади Подороски.

Все прогнозы на теннис

Потапова все-таки не зря сделала небольшую паузу сразу после турнира в Дубае, во время которого она честно призналась, что очень устала после первых месяцев сезона. По всей видимости, ей удалось восстановить силы.

Костюк

Результаты Марты на текущем турнире подтверждают, что ее успехи в этом году не были случайностью.

В 1/8 финала украинка одержала победу над Анастасией Павлюченковой — 6:4, 6:1. Здесь ей, конечно, очень помогла слабая игра россиянки на подаче. Настя взяла лишь половину очков на первом мячей и 8 из 22 на втором.

Без везения при этом тоже не обошлось. Маркета Вондроушова из-за травмы снялась с турнира незадолго до встречи с Мартой.

В первом матче Костюк легко выиграла у японки Маи Хонтамы — 6:4, 6:2.

В начале марта 21-летняя теннисистка дошла до финала в Остине. В решающем матче она уступила британке Кэти Бултер (5:7, 6:2, 6:2).

Но главным успехом Костюк в этом сезоне пока остается выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Потапову в этом матче можно поставить за 2.18, победу Костюк букмекеры предлагают за 1.69.

Прогноз: Настя дважды обыграла Марту в прошлом году — в Майами и на травяном турнире в Бирмингеме. В первом случае украинка взяла лишь четыре гейма. С тех пор Костюк добилась существенного прогресса, поэтому в победе Потаповой на этот раз есть сомнения. Но и против россиянки здесь тоже опасно ставить.

Рекомендуемая ставка: тотал сетов больше 2,5 за 2.39.