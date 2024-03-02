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    Де Минор обыграет Дрэйпера и выйдет в финал?

    Дрэйпер — Де Минор. Ставка (к. 2.32) и прогноз на турнир в Акапулько 2 марта 2024 года

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    Прогноз и ставки на Дрэйпер — Де Минор
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    Алекс Де Минор
    Австралиец Алекс Де Минор сыграет против британца Джека Дрэйпера в полуфинале турнира в Акапулько (Мексика). Матч пройдет 2 марта, начало — в 04:00 мск. Дрэйпер — Де Минор: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    Дрэйпер

    Джек снова в своей лучшей, на что четко указывают предыдущие матчи на этой нелеле.

    Британец до сих пор отдал соперникам в общей сложности лишь 11 геймов, хотя противостояли ему довольно крепкие игроки.

    В первом круге 22-летний Дрэйпер разгромил 14-ю ракетку мира американца Томми Пола — 6:0, 6:4.

    Дальше была уверенная победа над японцем Есихито Нисиокой (6:3, 6:0), а в четвертьфинале Дрэйпер спокойно обыграл серба Миомира Кецмановича — 6:2, 6:2.

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    Лучшим результатом Дрэйпера в этом году пока что остается выход в финал январского турнира в Аделаиде. Интересно, что там он тоже выиграл у Кецмановича и Бублика, а потом уступил в решающем матче чеху Иржи Легечке.

    Де Минор

    Алекс тем временем еще на шаг приблизился к защите титула в Акапулько, которая позволит ему остаться в топ-10.

    В четвертьфинале австралиец одержал волевую победу над Стефаносом Циципасом — 1:6, 6:3, 6:3.

    Для Де Минора это знаковое событие, перед этим он проиграл греку десять матчей подряд.

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    На этот раз Де Минор тоже ужасно начал встречу с Циципасом, но в итоге совершил эффектный камбэк. Это еще одно свидетельство того, что он добился существенного прогресса за последние полгода, в том числе в плане психологии, которая играет огромную роль в таких матчах.

    В предыдущих раундах Алекс разгромил японца Таро Даниэля и австрийца Себастьяна Офнера.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Дрэйпера в этом матче можно поставить за 2.19, победу Де Минора букмекеры предлагают за 1.68.

    Прогноз: в прошлом году Алекс с трудом дожал Джека на решающем тай-брейке в матче первого круга на турнире в Токио. Сейчас оба в отличной форме, но есть ощущение, что австралиец снова обыграет британца, которому пока не всегда хватает опыта в матчах с такими соперниками.

    Рекомендуемая ставка: победа Де Минора + тотал геймов больше 19,5 за 2.32.

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    Ставка и прогноз на матч Дрэйпер — Де Минор с коэффициентом 2.32. Дата матча: 02.03.2024. Прогнозы на теннис. Де Минор обыграет Дрэйпера и выйдет в финал?
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