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    Рууд снова легко обыграет Лайовича на харде?

    Рууд — Лайович. Ставка (к. 1.99) и прогноз на турнир в Акапулько 29 февраля 2024 года

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    Прогноз и ставки на Рууд — Лайович
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    Каспер Рууд
    Норвежец Каспер Рууд сыграет против серба Душана Лайовича во втором круге турнира в Акапулько (Мексика). Матч пройдет 29 февраля, начало — в 06:00 мск. Рууд — Лайович: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Теннис. Акапулько. Мужчины 29 Февраля 2024 года
    Каспер Рууд
  • Норвегия
    •  Каспер Рууд 06:00 Душан Лайович Душан Лайович
  • Сербия
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    Рууд

    Каспер на прошлой неделе остановился в шаге от победы на турнире в мексиканском Лос-Кабосе.

    Норвежец идеально провел первые три матча, после чего уступил в финале австралийцу Джордану Томпсону (6:3, 7:6), который поймал просто нереальный кураж.

    Также стоит отметить, что в полуфинале Рууд одержал победу над Стефаносом Циципасом (6:3, 7:6). Это очень позитивный сигнал с учетом того, что грек в том матче тоже очень хорошо играл.

    В Акапулько бывшая вторая ракетка мира начал с победы над Кристофером Юбэнксом — 6:4, 6:7, 6:3.

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    Три сета здесь не должны удивлять, против американца действительно сложно играть, когда у него «летит» подача.

    Лайович

    Душан в первом раунде легко обыграл 18-летнего мексиканца Родриго Пачеко-Мендеса — 6:2, 6:2.

    Но на эту победу не надо сильно обращать внимание. Было бы очень странно, если бы серб не обыграл 700-ю ракетку мира.

    Перед этим Лайович сыграл на двух турнирах в Южной Америке. Как и в предыдущих сезонах, она заглянул сначала в Буэнос-Айрес, а потом в Рио-де-Жанейро.

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    Получилось довольно неплохо, в обоих случаях Лайович дошел до четвертьфинала.

    На харде у Душана пока не было таких успехов в этом году. На этом покрытии он всегда играл хуже, чем на харде.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Рууда в этом матче можно поставить за 1.23, победу Лайовича букмекеры предлагают за 4.20.

    Прогноз: Каспер два года назад проиграл Душану на грунте в Мадриде, но два предыдущих матча между ними на харде завершились победами норвежца. Скорее всего, Каспер снова обыграет серба на твердом покрытии.

    Рекомендуемая ставка: победа Рууда с форой по геймам (-4,5) за 1.99.

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    Ставка и прогноз на матч Рууд — Лайович с коэффициентом 1.99. Дата матча: 29.02.2024. Прогнозы на теннис. Рууд снова легко обыграет Лайовича на харде?
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