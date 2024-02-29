Норвежец Каспер Рууд сыграет против серба Душана Лайовича во втором круге турнира в Акапулько (Мексика). Матч пройдет 29 февраля, начало — в 06:00 мск. Рууд — Лайович: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Рууд

Каспер на прошлой неделе остановился в шаге от победы на турнире в мексиканском Лос-Кабосе.

Норвежец идеально провел первые три матча, после чего уступил в финале австралийцу Джордану Томпсону (6:3, 7:6), который поймал просто нереальный кураж.

Также стоит отметить, что в полуфинале Рууд одержал победу над Стефаносом Циципасом (6:3, 7:6). Это очень позитивный сигнал с учетом того, что грек в том матче тоже очень хорошо играл.

В Акапулько бывшая вторая ракетка мира начал с победы над Кристофером Юбэнксом — 6:4, 6:7, 6:3.

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Три сета здесь не должны удивлять, против американца действительно сложно играть, когда у него «летит» подача.

Лайович

Душан в первом раунде легко обыграл 18-летнего мексиканца Родриго Пачеко-Мендеса — 6:2, 6:2.

Но на эту победу не надо сильно обращать внимание. Было бы очень странно, если бы серб не обыграл 700-ю ракетку мира.

Перед этим Лайович сыграл на двух турнирах в Южной Америке. Как и в предыдущих сезонах, она заглянул сначала в Буэнос-Айрес, а потом в Рио-де-Жанейро.

Получилось довольно неплохо, в обоих случаях Лайович дошел до четвертьфинала.

На харде у Душана пока не было таких успехов в этом году. На этом покрытии он всегда играл хуже, чем на харде.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Рууда в этом матче можно поставить за 1.23, победу Лайовича букмекеры предлагают за 4.20.

Прогноз: Каспер два года назад проиграл Душану на грунте в Мадриде, но два предыдущих матча между ними на харде завершились победами норвежца. Скорее всего, Каспер снова обыграет серба на твердом покрытии.

Рекомендуемая ставка: победа Рууда с форой по геймам (-4,5) за 1.99.