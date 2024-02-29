Рууд
Каспер на прошлой неделе остановился в шаге от победы на турнире в мексиканском Лос-Кабосе.
Норвежец идеально провел первые три матча, после чего уступил в финале австралийцу Джордану Томпсону (6:3, 7:6), который поймал просто нереальный кураж.
Также стоит отметить, что в полуфинале Рууд одержал победу над Стефаносом Циципасом (6:3, 7:6). Это очень позитивный сигнал с учетом того, что грек в том матче тоже очень хорошо играл.
В Акапулько бывшая вторая ракетка мира начал с победы над Кристофером Юбэнксом — 6:4, 6:7, 6:3.
Три сета здесь не должны удивлять, против американца действительно сложно играть, когда у него «летит» подача.
Лайович
Душан в первом раунде легко обыграл 18-летнего мексиканца Родриго Пачеко-Мендеса — 6:2, 6:2.
Но на эту победу не надо сильно обращать внимание. Было бы очень странно, если бы серб не обыграл 700-ю ракетку мира.
Перед этим Лайович сыграл на двух турнирах в Южной Америке. Как и в предыдущих сезонах, она заглянул сначала в Буэнос-Айрес, а потом в Рио-де-Жанейро.
Получилось довольно неплохо, в обоих случаях Лайович дошел до четвертьфинала.
На харде у Душана пока не было таких успехов в этом году. На этом покрытии он всегда играл хуже, чем на харде.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Рууда в этом матче можно поставить за 1.23, победу Лайовича букмекеры предлагают за 4.20.
Прогноз: Каспер два года назад проиграл Душану на грунте в Мадриде, но два предыдущих матча между ними на харде завершились победами норвежца. Скорее всего, Каспер снова обыграет серба на твердом покрытии.
Рекомендуемая ставка: победа Рууда с форой по геймам (-4,5) за 1.99.