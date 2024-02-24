Россиянка Анна Калинская сыграет против итальянки Ясмин Паолини в финале турнира WTA 1000 в Дубае (ОАЭ). Матч пройдет 24 февраля, начало — в 18:00 мск. Калинская — Паолини: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Калинская

В пятницу вечером случилась одна из главных сенсаций сезона: Калинская обыграла Игу Свентек и ворвалась в финал крупного турнира в Дубае.

Для россиянки, которая пробилась в основную сетку через квалификацию, это был уже седьмой матч на текущем турнире.

Как оказалось, с выносливостью у Анны все в порядке, для победы над первой ракеткой мира ей хватило двух сетов — 6:4, 6:4.

В первой партии Ига вела с брейком, но потом отдала четыре гейма подряд. Во втором сете Калинская сразу сделала брейк, потом еще один и со второй попытки все-таки подала на матч.

Все прогнозы на теннис

Перед этим 25-летняя Калинская выиграла у Алены Остапенко и Кори Гауфф. Просто сумасшедшая неделя для Анны, которая через несколько дней дебютирует как минимум в топ-30.

Паолини

Ясмин благодаря выходу в финал и вовсе может взлететь сразу в топ-15.

Итальянка тоже провела несколько шикарных матчей, но в ее случае не обошлось и без везения.

В четвертьфинале Паолини должна была сыграть с Еленой Рыбакиной, но представительница Казахстана не смогла выйти на матч из-за проблем с желудком.

Правда, перед этим 28-летняя теннисистка выиграла у Беатрис Хаддад-Майя, Лейлы Фернандес и Марии Саккари.

В полуфинале Паолини одержала победу над Сораной Кырстей — 6:2, 7:6. Во второй партии она отыграла шесть сетболов, в том числе один на тай-брейке.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Калинскую в этом матче можно поставить за 1.55, победу Паолини букмекеры предлагают за 2.80.

Прогноз: в январе Анна уверенно обыграла итальянку в четвертом круге Открытого чемпионата Австралии — 6:4, 6:2. И после шикарного матча против Свентек сейчас нет смысла доказывать, что россиянка отдаст предстоящий финал. Наше мнение — Калинская одержит победу и возьмет первый титул в карьере.

Рекомендуемая ставка: победа Калинской с форой по геймам (-3,5) за 2.03.