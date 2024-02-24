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    Калинская обыграет Паолини и возьмет титул в Дубае?

    Калинская — Паолини. Ставка (к. 2.03) и прогноз на финал турнир в Дубае 24 февраля 2024 года

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    Анна Калинская
    Россиянка Анна Калинская сыграет против итальянки Ясмин Паолини в финале турнира WTA 1000 в Дубае (ОАЭ). Матч пройдет 24 февраля, начало — в 18:00 мск. Калинская — Паолини: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Калинская

    В пятницу вечером случилась одна из главных сенсаций сезона: Калинская обыграла Игу Свентек и ворвалась в финал крупного турнира в Дубае.

    Для россиянки, которая пробилась в основную сетку через квалификацию, это был уже седьмой матч на текущем турнире.

    Как оказалось, с выносливостью у Анны все в порядке, для победы над первой ракеткой мира ей хватило двух сетов — 6:4, 6:4.

    В первой партии Ига вела с брейком, но потом отдала четыре гейма подряд. Во втором сете Калинская сразу сделала брейк, потом еще один и со второй попытки все-таки подала на матч.

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    Перед этим 25-летняя Калинская выиграла у Алены Остапенко и Кори Гауфф. Просто сумасшедшая неделя для Анны, которая через несколько дней дебютирует как минимум в топ-30.

    Паолини

    Ясмин благодаря выходу в финал и вовсе может взлететь сразу в топ-15.

    Итальянка тоже провела несколько шикарных матчей, но в ее случае не обошлось и без везения.

    В четвертьфинале Паолини должна была сыграть с Еленой Рыбакиной, но представительница Казахстана не смогла выйти на матч из-за проблем с желудком.

    Правда, перед этим 28-летняя теннисистка выиграла у Беатрис Хаддад-Майя, Лейлы Фернандес и Марии Саккари.

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    В полуфинале Паолини одержала победу над Сораной Кырстей — 6:2, 7:6. Во второй партии она отыграла шесть сетболов, в том числе один на тай-брейке.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Калинскую в этом матче можно поставить за 1.55, победу Паолини букмекеры предлагают за 2.80.

    Прогноз: в январе Анна уверенно обыграла итальянку в четвертом круге Открытого чемпионата Австралии — 6:4, 6:2. И после шикарного матча против Свентек сейчас нет смысла доказывать, что россиянка отдаст предстоящий финал. Наше мнение — Калинская одержит победу и возьмет первый титул в карьере.

    Рекомендуемая ставка: победа Калинской с форой по геймам (-3,5) за 2.03.

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    Калинская — Паолини: прогноз, ставка (2.03), статистика, коэффициенты матча 24.02.2024. Прогнозы на теннис. Калинская обыграет Паолини и возьмет титул в Дубае?
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