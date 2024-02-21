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    Рублев обыграет Гаске с разгромным счетом?

    Рублев — Гаске. Ставка (к. 2.20) и прогноз на турнир в Дохе 21 февраля 2024 года

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    Прогноз и ставки на Рублев — Гаске
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    Андрей Рублев
    Россиянин Андрей Рублев сыграет против француза Ришара Гаске во втором круге турнира в Дохе (Катар). Матч пройдет 21 февраля, начало — в 18:00 мск. Рублев — Гаске: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Рублев

    Андрей попал в число сеяных, благодаря чему получил возможность стартовать сразу со второго раунда.

    На прошлой неделе россиянин выиграл два матча в Роттердаме. Не самое лучшее, но и не самое худшее выступление.

    Во втором круге Рублев совершил невероятный камбэк в игре против Феликса Оже-Альяссима. Во втором сете при счете 4:5 ему удалось спасти три матчбола.

    В четвертьфинале Рублев проиграл Алексу Де Минору, который очень хотел взять реванш после поражения на Открытом чемпионате Австралии в прошлом месяце.

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    Но по игре к Андрею не может быть никаких претензий, сейчас он в полном порядке и на этой неделе будет бороться за титул.

    Гаске

    Ришар тем временем начал на удивление с очень уверенной победы над Александром Шевченко — 6:4, 6:4.

    Похоже, представитель Казахстана, обыгравший в Роттердаме Хольгера Руне, был уверен, что у него не будет проблем в матче с возрастным французом, который в итоге подтвердил, что его по-прежнему нельзя недооценивать.

    К слову, на прошлой неделе Гаске дошел до финала на «челленджере» в Бахрейне. В решающем матче бывшая седьмая ракетка мира уступил Михаилу Кукушкину.

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    Перед этим, правда, у 37-летнего Гаске была неприятная серия поражений. После «челленджера» в Новой Каледонии он не выиграл ни одного матча в Окленде, на Открытом чемпионате Австралии, в Монпелье и Марселе.

    Гаске выигрывал турнир в Дохе в 2013 году, а в 2015-м дошел здесь до четвертьфинала.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Рублева в этом матче можно поставить за 1.10, победу Гаске букмекеры предлагают за 7.10.

    Прогноз: скорее всего, россиянин спокойно выйдет в следующий раунд. Вряд ли француз справится с мощным атакующим теннисом соперником. Вполне вероятно, что будет разгром.

    Рекомендуемая ставка: победа Рублева с форой по геймам (-5,5) за 2.20.

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    Рублев — Гаске: прогноз, ставка (2.20), статистика, коэффициенты матча 21.02.2024. Прогнозы на теннис. Рублев обыграет Гаске с разгромным счетом?
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