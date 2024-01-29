Маррей
Энди в новом сезоне пока что не выиграл ни одного матча. Есть подозрение, что этот год будет непростым для бывшей первой ракетки мира.
На Открытом чемпионате Австралии британец проиграл в первом круге аргентинцу Томасу Этчеверри (4:6, 4:6, 2:6).
Сразу после матча Маррей заявил, что это, возможно, был его последний матч в Мельбурне. Вполне вероятно, что он всерьез размышляет о завершении карьеры.
На турнире в Брисбене 36-летний теннисист уступил Григору Димитрову. После двух напряженных сетов на третий у двукратного победителя Уимблдона просто не осталось сил.
Пэр
Бенуа начал сезон на «челленджере» в Новой Каледонии. В четвертьфинале его остановил соотечественник Артур Казо, который вскоре после этого стал одним из главных открытий Australian Open.
Пэр тоже пытался попасть в основную сетку мэйджора в Мельбурне, но уже в первом раунде квалификации уступил Жюлю Марье.
Потом было поражение от Жоффрея Бланкано на старте «челленджера» в Тенерифе. В бельгийском Оттиньи-Лувен-ла-Нёв бывшая 18-я ракетка мира тоже не выиграл ни одного матча.
В прошлом году Пэр показывал неплохие результаты только на «челленджерах», в том время как на уровне ATP у него не было ни одной победы.
Прогноз и ставка
На Маррея в этом матче можно поставить за 1.27, победу Пэра букмекеры предлагают за 3.78.
В 2013 году Бенуа дошел в Монпелье до финала. Когда-то он действительно был опасным соперником, а сейчас француза можно назвать теннисным туристом. Результаты Пэра вообще не волнуют и настрой на матчи у него зачастую соответствующий.
Ставка — победа Маррея в двух сетах за 1.82.