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    Маррей снова проиграет в первом круге?

    Маррей — Пэр. Ставка (к. 1.82) и прогноз на турнир в Монпелье 29 января 2024 года

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    Прогноз и ставки на Маррей — Пэр
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    Энди Маррей
    Британец Энди Маррей сыграет против француза Бенуа Пэра в первом круге турнира в Монпелье (Франция). Матч пройдет 29 января, начало — в 21:00 мск. Маррей — Пэр: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

    Маррей

    Энди в новом сезоне пока что не выиграл ни одного матча. Есть подозрение, что этот год будет непростым для бывшей первой ракетки мира.

    На Открытом чемпионате Австралии британец проиграл в первом круге аргентинцу Томасу Этчеверри (4:6, 4:6, 2:6).

    Сразу после матча Маррей заявил, что это, возможно, был его последний матч в Мельбурне. Вполне вероятно, что он всерьез размышляет о завершении карьеры.

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    • На турнире в Брисбене 36-летний теннисист уступил Григору Димитрову. После двух напряженных сетов на третий у двукратного победителя Уимблдона просто не осталось сил.

    Пэр

    Бенуа начал сезон на «челленджере» в Новой Каледонии. В четвертьфинале его остановил соотечественник Артур Казо, который вскоре после этого стал одним из главных открытий Australian Open.

    Пэр тоже пытался попасть в основную сетку мэйджора в Мельбурне, но уже в первом раунде квалификации уступил Жюлю Марье.

    Потом было поражение от Жоффрея Бланкано на старте «челленджера» в Тенерифе. В бельгийском Оттиньи-Лувен-ла-Нёв бывшая 18-я ракетка мира тоже не выиграл ни одного матча.

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    В прошлом году Пэр показывал неплохие результаты только на «челленджерах», в том время как на уровне ATP у него не было ни одной победы.

    Прогноз и ставка

    На Маррея в этом матче можно поставить за 1.27, победу Пэра букмекеры предлагают за 3.78.

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    В 2013 году Бенуа дошел в Монпелье до финала. Когда-то он действительно был опасным соперником, а сейчас француза можно назвать теннисным туристом. Результаты Пэра вообще не волнуют и настрой на матчи у него зачастую соответствующий.

    Ставка — победа Маррея в двух сетах за 1.82.

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    Маррей — Пэр: прогноз, ставка (1.82), статистика, коэффициенты матча 29.01.2024. Прогнозы на теннис. Маррей снова проиграет в первом круге?
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