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    Блинкова на этот раз разочарует?

    Блинкова — Паолини. Ставка (к. 2.77) и прогноз на Australian Open 20 января 2024 года

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    Прогноз и ставки на Блинкова — Паолини
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    Анна Блинкова
    Россиянка Анна Блинкова сыграет против итальянки Ясмин Паолини в третьем круге Открытого чемпионата Австралии. Матч пройдет 20 января, начало — в 04:30 мск. Блинкова — Паолини: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Теннис. Australian Open. Женщины 20 Января 2024 года

    Блинкова

    Анна пока что является автором главной сенсации австралийского мэйджора.

    Во втором раунде россиянка одержала невероятную победу над Еленой Рыбакиной — 6:4, 4:6, 7:6.

    Тай-брейк решающего сета превратился в самый настоящий триллер, продолжавшийся 31 минуту. 22:20 — это был эпичный тай-брейк, во время которого Блинкова творила чудеса.

    Интересно, что победу Блинковой над прошлогодней финалисткой Australian Open предлагали за 14.00, то есть в нее вообще не верили.

    Сложно сказать, успеет ли Блинкова прийти в себя к ближайшему матчу, но это было эпично.

    Паолини

    Ясмин впервые в карьере выиграла матч на уровне основной сетки австралийского мэйджора. До этого она четыре года подряд не могла пройти первый круг.

    В отличие от Блинковой, у итальянки пока не было серьезных соперниц, поэтому ее успехи не стали большим сюрпризом.

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    В первом раунде Паолини остановила россиянку Диану Шнайдер — 6:3, 6:4. Матч подтвердил, что россиянка находится не в лучшей форме.

    Дальше была уверенная победа над 36-летней немкой Татьяной Марией — 6:2, 6:3.

    Прогноз и ставка

    На Блинкову в этом матче можно поставить за 2.03, победу Паолини букмекеры предлагают за 1.79.

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    Анна только что обыграла одну из главных фавориток турнира, но теперь это не имеет никакого значения. В предстоящем матче россиянке будет гораздо сложнее в психологическом плане.

    Ставка — победа Паолини в двух сетах за 2.77.

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    Блинкова — Паолини: прогноз, ставка (2.77), статистика, коэффициенты матча 20.01.2024. Прогнозы на теннис. Блинкова на этот раз разочарует?
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