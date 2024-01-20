Блинкова
Анна пока что является автором главной сенсации австралийского мэйджора.
Во втором раунде россиянка одержала невероятную победу над Еленой Рыбакиной — 6:4, 4:6, 7:6.
Тай-брейк решающего сета превратился в самый настоящий триллер, продолжавшийся 31 минуту. 22:20 — это был эпичный тай-брейк, во время которого Блинкова творила чудеса.
Интересно, что победу Блинковой над прошлогодней финалисткой Australian Open предлагали за 14.00, то есть в нее вообще не верили.
Сложно сказать, успеет ли Блинкова прийти в себя к ближайшему матчу, но это было эпично.
Паолини
Ясмин впервые в карьере выиграла матч на уровне основной сетки австралийского мэйджора. До этого она четыре года подряд не могла пройти первый круг.
В отличие от Блинковой, у итальянки пока не было серьезных соперниц, поэтому ее успехи не стали большим сюрпризом.
Все прогнозы на Australian Open
В первом раунде Паолини остановила россиянку Диану Шнайдер — 6:3, 6:4. Матч подтвердил, что россиянка находится не в лучшей форме.
Дальше была уверенная победа над 36-летней немкой Татьяной Марией — 6:2, 6:3.
Прогноз и ставка
На Блинкову в этом матче можно поставить за 2.03, победу Паолини букмекеры предлагают за 1.79.
Анна только что обыграла одну из главных фавориток турнира, но теперь это не имеет никакого значения. В предстоящем матче россиянке будет гораздо сложнее в психологическом плане.
Ставка — победа Паолини в двух сетах за 2.77.