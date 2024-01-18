ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Килиан МбаппеСледующий клуб Мбаппе: «Реал» или все-таки «Ливерпуль»?
  • 14:54
    • Блинкова сенсационно обыграла Рыбакину во втором круге Australian Open
  • 15:14
    • Дзюба: Рано или поздно я обойду Кержакова в списке лучших бомбардиров
  • 13:14
    • В министерстве финансов Франции прошли обыски по делу о трансфере Неймара в «ПСЖ»
  • 13:01
    • Гендиректор «Спартака» о возможной отставке Абаскаля: Считаю правильным иметь план Б
  • 12:44
    • Круговой объяснил, почему отказался продлевать контракт с «Зенитом»
    Все новости спорта

    Блинкова сенсационно обыграла Рыбакину во втором круге Australian Open

    Теннис Прогнозы на теннис Australian Open Елена Рыбакина Анна Блинкова WTA
    Россиянка Анна Блинкова одержала сенсационную победу над представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной во втором круге Открытого чемпионата Австралии, который проходит в эти дни в Мельбурне.

    Анна Блинкова
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Анна Блинкова

    Блинкова выиграла у третьей ракетки мира со счетом 6:4, 4:6, 7:6 (22:20).

    В третьем сете Анна дважды не подала на матч — сначала при 5:4, а потом при 6:5, но в итоге переиграла прошлогоднюю финалистку Australian Open на тай-брейке, на котором спасла шесть матчболов.

    Теннисистки провели на корте 2 часа 48 минут.

    Российская теннисистка выполнила 4 подачи навылет, допустила 6 двойных ошибок и реализовала 5 из 6 брейк-пойнтов.

  • Джокович выиграет 11-й титул в Мельбурне? Свентек не дойдет даже до 1/4 финала? Главные вопросы Australian Open-2024
  • В Мельбурне стартовал Открытый чемпионат Австралии по теннису
  • 14/01/2024

    • Следующий соперницей Блинковой станет итальянка Ясмин Паолини.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Кто окажется сильнее в дерби Мадрида?
  • «Атлетико» — «Реал» Мадрид. Прогноз и ставки
  • 2.50
    •
  • Медведев дожмет Руусувуори только в пятом сете?
  • Руусувуори — Медведев. Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • Станет ли Индия проблемой для Узбекистана?
  • Индия — Узбекистан. Прогноз и ставки
  • 1.92
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.38
  • Экспресс дня 18 января
  • Сегодня в 23:30
    •  2.50
  • Прогноз на матч Атлетико — Реал Мадрид
  • Футбол
  • Сегодня в 23:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Индия — Узбекистан
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Унионистас — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  3.00
  • Прогноз на матч Наполи — Фиорентина
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Интер — Лацио
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Спартак — Авангард
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Бенфика — Боавишта
  • Футбол
  • Завтра в 23:15
    •  1.75
  • Прогноз на матч Майнц — Унион Берлин
  • Футбол
  • Завтра в 22:30
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт Букмекеры Теннис
    LiveПрогнозыВся лента
    ATPWTAAustralian OpenРолан ГарросУимблдонUS Open
    Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры