Блинкова сенсационно обыграла Рыбакину во втором круге Australian Open

Россиянкаодержала сенсационную победу над представительницей Казахстанаво втором круге Открытого чемпионата Австралии, который проходит в эти дни в Мельбурне.

Блинкова выиграла у третьей ракетки мира со счетом 6:4, 4:6, 7:6 (22:20).

В третьем сете Анна дважды не подала на матч — сначала при 5:4, а потом при 6:5, но в итоге переиграла прошлогоднюю финалистку Australian Open на тай-брейке, на котором спасла шесть матчболов.

Теннисистки провели на корте 2 часа 48 минут.

Российская теннисистка выполнила 4 подачи навылет, допустила 6 двойных ошибок и реализовала 5 из 6 брейк-пойнтов.

Следующий соперницей Блинковой станет итальянка Ясмин Паолини.