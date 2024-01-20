Немец Александр Зверев сыграет против американца Алекса Микельсена в третьем круге Открытого чемпионата Австралии. Матч пройдет 20 января, начало — в 12:30 мск. Зверев — Микельсен: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

Зверев

Саша не лучшим образом провел два предыдущих матча, несмотря на то, что у него были далеко не самые опасные соперники.

Во втором круге немецкий теннисист с трудом выиграл у Лукаша Кляйна — 7:5, 3:6, 4:6, 7:6, 7:6.

Интересно, что до матча, который в итоге продолжался четыре с половиной часа, на победу 163-й ракетки мира можно было поставить за 14.00.

С одной стороны, Зверев разочаровал, потратив столько и сил и времени на игрока из топ-200, однако на этом турнире с подобными проблемами успели столкнуться все фавориты.

Микельсен

Алекс тем временем подтвердил, что его прошлогодние успехи не были случайностью.

В первом круге 19-летний теннисист одержал победу над австралийцем Джеймсом Маккейбом — 7:6, 3:6. 6:1, 6:2.

А дальше случилась сенсация — Микельсен остановил Иржи Легечку. Чех взял первый сет, но американец нашел в себе силы на камбэк — 4:6, 6:3, 6:4, 6:4.

Все прогнозы на Australian Open

В 2023-м Микельсен дошел до финала на травяном турнире в Ньюпорте и взял два титула на «челленджерах».

После Australian Open Микельсен поднимется в рейтинге как минимум на 73-е место.

Прогноз и ставка

На Зверева в этом матче можно поставить за 1.16, победу Микельсена букмекеры предлагают за 5.25.

Скорее всего, Саша выиграет, но, скорее всего, ему снова понадобится как минимум одна дополнительная партия. У Микельсена хорошая подача, поэтому на приеме у немца тоже будут проблемы.

Ставка — победа Зверева + тотал сетов больше 3,5 за 2.23.