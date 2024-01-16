Представительница Казахстана Елена Рыбакина сыграет против чешки Каролины Плишковой в первом круге Открытого чемпионата Австралии. Матч пройдет 16 января в Мельбурне, начало — в 11:00 мск. Рыбакина — Плишкова: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

Рыбакина

Елена начала новый сезон с яркой победы на турнире в Брисбене, по ходу которого так и не отдала ни одного сета.

В финале чемпионка Уимблдона-2022 снесла белоруску Арину Соболенко — 6:0, 6:3. Такой счет стал шоком абсолютно для всех, особенно с учетом того, что соперница перед этим тоже никого не замечала.

Сразу после этого Рыбакина поехала в Аделаиду, но почти сразу поняла, что явно погорячилась. Сначала третья ракетка мира чуть-чуть помучилась с Кристиной Букшей, а потом проиграла Екатерине Александровой (3:6, 3:6).

Но о состоянии и настрое Рыбакиной лучше всего свидетельствует именно неделя в Брисбене. С таким теннисом она запросто может повторить прошлогодний результат в Мельбурне, то есть дойти до финала.

Плишкова

Каролина тоже провела первые матчи в Брисбене. Экс-первая ракетка мира начала с победы над вернувшейся в тур Наоми Осакой (3:6, 7:6. 6:4), после чего уступила Алене Остапенко (2:6, 6:4, 3:6).

В Аделаиде чешская теннисистка выступила гораздо хуже, сразу же уступив Катерине Синяковой. Здесь до борьбы так и не дошло — 2:6, 1:6.

Плишкова по итогам прошлого сезона улетела в топ-40 — сейчас она 38-я. И всё указывает на то, что подобная тенденция будет сохраняться.

Все прогнозы на Australian Open

Год назад Плишкова дошла в Мельбурне до четвертьфинала, но сейчас от нее вряд ли стоит ждать чего-то подобного.

Прогноз и ставка

На Рыбакину в этом матче можно поставить за 1.15, победу Плишковой букмекеры предлагают за 5.50.

В прошлом сезоне Елена уверенно разобралась с Каролиной в Абу-Даби — 6:4, 6:2. Скорее всего, в предстоящем матче чешка тоже возьмет максимум пять-шесть геймов.

Ставка — победа Рыбакиной с форой по геймам (-5,5) за 1.88.