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    Рыбакина дожмет Плишкову только в третьем сете?

    Рыбакина — Плишкова. Ставка (к. 1.88) и прогноз на Australian Open 16 января 2024 года

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    Прогноз и ставки на Рыбакина — Плишкова
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    Елена Рыбакина
    Представительница Казахстана Елена Рыбакина сыграет против чешки Каролины Плишковой в первом круге Открытого чемпионата Австралии. Матч пройдет 16 января в Мельбурне, начало — в 11:00 мск. Рыбакина — Плишкова: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Теннис. Australian Open. Женщины 16 Января 2024 года

    Рыбакина

    Елена начала новый сезон с яркой победы на турнире в Брисбене, по ходу которого так и не отдала ни одного сета.

    В финале чемпионка Уимблдона-2022 снесла белоруску Арину Соболенко — 6:0, 6:3. Такой счет стал шоком абсолютно для всех, особенно с учетом того, что соперница перед этим тоже никого не замечала.

    Сразу после этого Рыбакина поехала в Аделаиду, но почти сразу поняла, что явно погорячилась. Сначала третья ракетка мира чуть-чуть помучилась с Кристиной Букшей, а потом проиграла Екатерине Александровой (3:6, 3:6).

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    • Но о состоянии и настрое Рыбакиной лучше всего свидетельствует именно неделя в Брисбене. С таким теннисом она запросто может повторить прошлогодний результат в Мельбурне, то есть дойти до финала.

    Плишкова

    Каролина тоже провела первые матчи в Брисбене. Экс-первая ракетка мира начала с победы над вернувшейся в тур Наоми Осакой (3:6, 7:6. 6:4), после чего уступила Алене Остапенко (2:6, 6:4, 3:6).

    В Аделаиде чешская теннисистка выступила гораздо хуже, сразу же уступив Катерине Синяковой. Здесь до борьбы так и не дошло — 2:6, 1:6.

    Плишкова по итогам прошлого сезона улетела в топ-40 — сейчас она 38-я. И всё указывает на то, что подобная тенденция будет сохраняться.

    Все прогнозы на Australian Open

    Год назад Плишкова дошла в Мельбурне до четвертьфинала, но сейчас от нее вряд ли стоит ждать чего-то подобного.

    Прогноз и ставка

    На Рыбакину в этом матче можно поставить за 1.15, победу Плишковой букмекеры предлагают за 5.50.

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    В прошлом сезоне Елена уверенно разобралась с Каролиной в Абу-Даби — 6:4, 6:2. Скорее всего, в предстоящем матче чешка тоже возьмет максимум пять-шесть геймов.

    Ставка — победа Рыбакиной с форой по геймам (-5,5) за 1.88.

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    Рыбакина — Плишкова: прогноз, ставка (1.88), статистика, коэффициенты матча 16.01.2024. Прогнозы на теннис. Рыбакина дожмет Плишкову только в третьем сете?
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