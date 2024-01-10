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    Сможет ли Шевченко выйти в четвертьфинал в Аделаиде?

    Шевченко — О`Коннелл. Ставка (к. 1.88) и прогноз на турнир в Аделаиде 10 января 2024 года

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    Прогноз и ставки на Шевченко — О`Коннелл
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    Александр Шевченко
    Россиянин Александр Шевченко сыграет против австралийца Кристофера О`Коннелла во втором круге турнира в Аделаиде (Австралия). Матч пройдет 10 января, начало — в 03:30 мск. Шевченко — О`Коннелл: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

    Шевченко

    Саша начал неделю с очень эмоционального матча против Томаса Этчеверри, прошлогоднего участника 1/4 финала Ролан Гаррос.

    Российский теннисист дожал аргентинца в третьем сете — 7:6, 4:6, 7:5.

    Эта игра стала еще одним подтверждением, что Шевченко по силам закрепиться в топ-50. В текущей версии рейтинга он занимает 48-е место.

    Шевченко не всегда хорошо играл на собственной подаче, но компенсировал эти ошибки благодаря классным действиям на приеме.

    О`Коннелл

    Кристофер в первом раунде одержал победу над французом Артуром Риндеркнешем — 6:4, 6:4.

    Здесь стоит обратить внимание на то, что австралиец в этом матче взял 94 процента очков на первом подаче — 29 из 31. Это очень серьезные цифры.

    На прошлой неделе О`Коннелл не выиграл ни одного матча на турнире в Брисбене, сразу уступив Алексею Попырину. Соперник вырвал победу на решающем тай-брейке.

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    В прошлом году О`Коннелл выиграл больше одного матча на харде на уровне основной сетки только на двух турнирах ATP.

    Прогноз и ставка

    На Шевченко в этом матче можно поставить за 1.70, победу О`Коннелла букмекеры предлагают за 2.16.

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    Австралиец, похоже, отлично подготовился к этой неделе. Скорее всего, российский теннисист не сможет выйти в следующий раунд.

    Ставка — тотал геймов больше 22,5 за 1.88.

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    Шевченко — О`Коннелл: прогноз, ставка (1.88), статистика, коэффициенты матча 10.01.2024. Прогнозы на теннис. Сможет ли Шевченко выйти в четвертьфинал в Аделаиде?
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