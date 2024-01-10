Россиянин Александр Шевченко сыграет против австралийца Кристофера О`Коннелла во втором круге турнира в Аделаиде (Австралия). Матч пройдет 10 января, начало — в 03:30 мск. Шевченко — О`Коннелл: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

Шевченко

Саша начал неделю с очень эмоционального матча против Томаса Этчеверри, прошлогоднего участника 1/4 финала Ролан Гаррос.

Российский теннисист дожал аргентинца в третьем сете — 7:6, 4:6, 7:5.

Эта игра стала еще одним подтверждением, что Шевченко по силам закрепиться в топ-50. В текущей версии рейтинга он занимает 48-е место.

Шевченко не всегда хорошо играл на собственной подаче, но компенсировал эти ошибки благодаря классным действиям на приеме.

О`Коннелл

Кристофер в первом раунде одержал победу над французом Артуром Риндеркнешем — 6:4, 6:4.

Здесь стоит обратить внимание на то, что австралиец в этом матче взял 94 процента очков на первом подаче — 29 из 31. Это очень серьезные цифры.

На прошлой неделе О`Коннелл не выиграл ни одного матча на турнире в Брисбене, сразу уступив Алексею Попырину. Соперник вырвал победу на решающем тай-брейке.

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В прошлом году О`Коннелл выиграл больше одного матча на харде на уровне основной сетки только на двух турнирах ATP.

Прогноз и ставка

На Шевченко в этом матче можно поставить за 1.70, победу О`Коннелла букмекеры предлагают за 2.16.

Австралиец, похоже, отлично подготовился к этой неделе. Скорее всего, российский теннисист не сможет выйти в следующий раунд.

Ставка — тотал геймов больше 22,5 за 1.88.