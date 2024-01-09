Россиянка Людмила Самсонова сыграет против немки Лауры Зигемунд в первом круге турнира в Аделаиде (Австралия). Матч пройдет 9 января, начало — в 02:30 мск. Самсонова — Зигемунд: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

Самсонова

Людмила отправилась в Аделаиду после провальной недели в Брисбене, где она входила в число фавориток, а в итоге не прошла ни одного раунда.

В первом же матче Самсонова проиграла Мирре Андреевой. И это тот случай, когда поражение получилось чересчур болезненным и неприятным.

Пока еще первая ракетка России взяла у 16-летней соотечественницы лишь три гейма — 2:6, 1:6.

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Несмотря на то, что все уже начинают привыкать к мощной игре Мирры, результат все равно стал сюрпризом. Все-таки такого разгрома никто не ожидал. Для Самсоновой этот матч должен стать хорошим уроком.

Зигемунд

Лаура тем временем еще в воскресенье вовсю «рубилась» в составе сборной Германии на United Cup.

В финале немцы одержали победу над командой Польши, которую представляли Ига Свентек и Хуберт Хуркач.

Лаура помогла своей сборной выиграть три важнейших матча в миксте, в том числе решающий.

Зигемунд подтвердила статус одной из лучших парниц. Несколько розыгрышей с ее участием в финале войдут в список лучших хайлайтов турнира. Несколько раз в шоке была даже Свентек.

Но также стоит отметить, что в новом сезоне Зигемунд еще ни разу не играла в одиночном разряде.

Прогноз и ставка

На Самсонову в этом матче можно поставить за 1.26, победу Зигемунд букмекеры предлагают за 3.88.

Осенью Людмила сенсационно проиграла Лауре в китайском Чжэнчжоу. В том матче россиянку накрыла усталость — незадолго до этого она отдала слишком много энергии на турнире в Пекине.

На этот раз, скорее всего, игра пройдет по самому очевидному сценарию.

Ставка — победа Самсоновой с форой по геймам (-4,5) за 1.88.