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    Сможет ли Блинкова выиграть у Сэвилл?

    Блинкова — Сэвилл. Ставка (к. 1.92) и прогноз на турнир в Хобарте 8 января 2024 года

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    Россиянка Анна Блинкова сыграет против представительницы Австралии Дарьи Сэвилл в первом круге турнира в Хобарте (Австралия). Матч пройдет 8 января, начало — в 08:30 мск. Блинкова — Сэвилл: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

    Блинкова

    Анна начала сезон в новозеландском Окленде, где уже в первом раунде уступила Бренде Фрухвиртовой (5:7, 4:6).

    Результат, безусловно, разочаровал. Все-таки чешке всего лишь 16 лет и до встречи с россиянкой она ни разу не побеждала на уровне основной сетки WTA.

    Но зато у Блинковой появилось дополнительное время для подготовки к предстоящему турниру, который как раз очень важен для нее в контексте рейтинга.

    В прошлом году Анна добралась в Хобарте до полуфинала. Теперь ей надо как минимум повторить этот результат, чтобы защитить приличное количество очков.

    Сэвилл

    Дарья на минувшей неделе прошла один раунд на домашнем турнире в Брисбене.

    Представительница Австралии в первом круге одержала победу над украинкой Даяной Ястремской (6:0, 6:4), после чего уступила в напряженном матче Анастасии Потаповой (4:6, 6:3, 4:6).

    В прошлом году Сэвилл (ранее — Гаврилова) пропустила первую половину сезона из-за травмы.

    Все прогнозы на теннис

    После возвращения в тур лучшим результатом бывшей 20-й ракетки мира пока что остается выход в полуфинал грунтового турнира в Гамбурге.

    Прогноз и ставка

    На Блинкову в этом матче можно поставить за 2.02, победу Сэвилл букмекеры предлагают за 1.80.

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    В таком матче лучше обойтись без ставок на исход. В этом плане сложно делать какие-либо прогнозы.

    Оптимальным вариантом здесь будет ставка на тотал геймов больше 21,5 за 1.92.

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    Блинкова — Сэвилл: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты матча 08.01.2024. Прогнозы на теннис. Сможет ли Блинкова выиграть у Сэвилл?
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