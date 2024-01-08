Россиянка Анна Блинкова сыграет против представительницы Австралии Дарьи Сэвилл в первом круге турнира в Хобарте (Австралия). Матч пройдет 8 января, начало — в 08:30 мск. Блинкова — Сэвилл: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

Блинкова

Анна начала сезон в новозеландском Окленде, где уже в первом раунде уступила Бренде Фрухвиртовой (5:7, 4:6).

Результат, безусловно, разочаровал. Все-таки чешке всего лишь 16 лет и до встречи с россиянкой она ни разу не побеждала на уровне основной сетки WTA.

Но зато у Блинковой появилось дополнительное время для подготовки к предстоящему турниру, который как раз очень важен для нее в контексте рейтинга.

В прошлом году Анна добралась в Хобарте до полуфинала. Теперь ей надо как минимум повторить этот результат, чтобы защитить приличное количество очков.

Сэвилл

Дарья на минувшей неделе прошла один раунд на домашнем турнире в Брисбене.

Представительница Австралии в первом круге одержала победу над украинкой Даяной Ястремской (6:0, 6:4), после чего уступила в напряженном матче Анастасии Потаповой (4:6, 6:3, 4:6).

В прошлом году Сэвилл (ранее — Гаврилова) пропустила первую половину сезона из-за травмы.

Все прогнозы на теннис

После возвращения в тур лучшим результатом бывшей 20-й ракетки мира пока что остается выход в полуфинал грунтового турнира в Гамбурге.

Прогноз и ставка

На Блинкову в этом матче можно поставить за 2.02, победу Сэвилл букмекеры предлагают за 1.80.

В таком матче лучше обойтись без ставок на исход. В этом плане сложно делать какие-либо прогнозы.

Оптимальным вариантом здесь будет ставка на тотал геймов больше 21,5 за 1.92.