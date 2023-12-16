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    Сможет ли Андреева выиграть у Жакмо?

    Андреева — Жакмо. Ставка (к. 2.55) и прогноз на турнир в Лиможе 16 декабря 2023 года

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    Прогноз и ставки на Андреева — Жакмо
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    Эрика Андреева
    Россиянка Эрика Андреева сыграет против француженки Эльзы Жакмо в полуфинале турнира в Лиможе (Франция). Матч пройдет 16 декабря, начало — в 20:30 мск. Андреева — Жакмо: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

    Андреева

    Эрика второй раз в этом месяце добралась до полуфинала. Первый был в начале декабря, когда она вышла в финал в Андорре.

    На этой неделе россиянка до сих пор отдала лишь одну партию. Пока что самым сложным получился матч против американки Маккартни Кесслер во втором круге — 4:6, 7:5, 6:2.

    А в четвертьфинале Андреева на удивление легко разобралась с Элизабеттой Коччаретто — 6:0, 6:2. Итальянка, занимающая в рейтинге 46-е место, похоже, вышла на матч не в лучшем физическом состоянии.

    В первом круге 19-летняя теннисистка одержала победу над Зейнеп Сонмез — 6:3, 6:2.

    Жакмо

    Эльза тем временем преподнесла сразу несколько сюрпризов, заодно подтвердив, что ее нельзя недооценивать.

    В первом раунде француженка выиграла у Берфу Дженгиз (7:5, 6:1) из Турции, после чего началось самое интересное.

    Во втором круге 20-летняя теннисистка остановила нидерландку Аранчу Рус — 6:4, 6:4.

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    В четвертьфинале Жакмо, занимающая в рейтинге всего лишь 207-е место, остановила бывшую 11-ю ракетку мира Анастасию Севастову из Латвии — 7:6, 2:6, 7:5.

    Жакмо в этом году еще ни разу не доходила до финала.

    Прогноз и ставка

    На Андрееву в этом матче можно поставить за 1.35, победу Жакмо букмекеры предлагают за 3.08.

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    Скорее всего, на этот раз Эрике будет не так легко, как в предыдущем матче. Ранее в этом году россиянка без шансов уступила француженке в квалификации турнира в Риме — 2:6, 1:6.

    Ставка — тотал геймов больше 20,5 за 1.82.

    Также можно рассмотреть ставку на тотал сетов больше 2,5 за 2.55.

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    Андреева — Жакмо: прогноз, ставка (1.82), статистика, коэффициенты матча 16.12.2023. Прогнозы на теннис. Сможет ли Андреева выиграть у Жакмо?
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