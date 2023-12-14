Француженки Ализе Корне и Армони Тан встретятся во втором круге турнира в Лиможе (Франция). Матч пройдет 14 декабря, начало — в 15:30 мск. Корне — Тан: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

Корне

Ализе спокойно прошла первый раунд, разгромив Катинку фон Дайхманн — 6:2, 6:2.

Француженка воспользовалась слабой игрой соперницы на подаче. При этом надо признать, у Корне тоже были проблемы, особенно с точностью на первом мяче.

Просто в данном случае повезло, что представительница Лихтенштейна действительно не может похвастаться высоким уровнем тенниса.

На прошлой неделе бывшая 11-я ракетка мира не смогла пройти второй раунд в Анже, проиграв соотечественнице Клое Паке.

Тан

Армони на старте турнира разгромила венгерку Фанни Штоллар — 6:3, 6:1.

На недавнем турнире в Анже француженка не выиграла ни одного матча, уступив уже в первом раунде хорватке Леа Бошкович.

Перед этим Тан уступила россиянке Анастасии Ковалевой (3:6, 3:6) в первом круге турнира в Лозаде (Португалия).

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Но зато перед этим у Армони была серия из четырех турниров, на которых она выиграла 11 из 14 матчей.

Прогноз и ставка

На Корне в этом матче можно поставить за 1.55, победу Тан букмекеры предлагают за 2.36.

В сезоне-2021 Ализе проиграла Армони в первом круге на Ролан Гаррос. И вполне вероятно, что у Корне снова будут проблемы в игре против соотечественницы, которая ни разу не поднималась в рейтинге выше 90 места.

Ставка — тотал геймов больше 21,5 за 1.92.