2-й таймБоруссия Дортмунд — ПСЖОнлайн
ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Мануэль Угарте и Карим Адейеми«Боруссия» Дортмунд — ПСЖ. Онлайн Бруну ФернандешБольше не топ-клуб. «МЮ» оказался недостоин даже места в Лиге Европы Маурисио ПочеттиноСамый ужасный клуб года: «Челси» доказал, что класс нельзя купить даже за большие деньги
  • 00:23
    • Ямаль установил рекорд Лиги чемпионов
  • 23:51
    • «Наполи» договорился о продлении контракта с Осимхеном
  • 22:45
    • «Манчестер Сити» обыграл «Црвену Звезду» в Лиге чемпионов
  • 22:39
    • «Лейпциг» с минимальным счетом победил «Янг Бойз» в Лиге чемпионов
    Все новости спорта

    Корне возьмет реванш у Тан?

    Корне — Тан. Ставка (к. 1.92) и прогноз на турнир в Лиможе 14 декабря 2023 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на WTA Прогнозы на Ализе Корне
    Прогноз и ставки на Корне — Тан
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Ализе Корне
    Француженки Ализе Корне и Армони Тан встретятся во втором круге турнира в Лиможе (Франция). Матч пройдет 14 декабря, начало — в 15:30 мск. Корне — Тан: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

    Корне

    Ализе спокойно прошла первый раунд, разгромив Катинку фон Дайхманн — 6:2, 6:2.

    Француженка воспользовалась слабой игрой соперницы на подаче. При этом надо признать, у Корне тоже были проблемы, особенно с точностью на первом мяче.

    Просто в данном случае повезло, что представительница Лихтенштейна действительно не может похвастаться высоким уровнем тенниса.

    На прошлой неделе бывшая 11-я ракетка мира не смогла пройти второй раунд в Анже, проиграв соотечественнице Клое Паке.

    Тан

    Армони на старте турнира разгромила венгерку Фанни Штоллар — 6:3, 6:1.

    На недавнем турнире в Анже француженка не выиграла ни одного матча, уступив уже в первом раунде хорватке Леа Бошкович.

    Перед этим Тан уступила россиянке Анастасии Ковалевой (3:6, 3:6) в первом круге турнира в Лозаде (Португалия).

    Все прогнозы на теннис

    Но зато перед этим у Армони была серия из четырех турниров, на которых она выиграла 11 из 14 матчей.

    Прогноз и ставка

    На Корне в этом матче можно поставить за 1.55, победу Тан букмекеры предлагают за 2.36.

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    В сезоне-2021 Ализе проиграла Армони в первом круге на Ролан Гаррос. И вполне вероятно, что у Корне снова будут проблемы в игре против соотечественницы, которая ни разу не поднималась в рейтинге выше 90 места.

    Ставка — тотал геймов больше 21,5 за 1.92.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.14
  • Прогноз на матч Магальянес — Коло-Коло
  • Футбол
  • Сегодня в 01:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Вашингтон — Нью-Орлеан
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Детройт — Филадельфия
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:00
    •  2.31
  • Прогноз на матч Эстудиантес — Дефенса и Хустисия
  • Футбол
  • Сегодня в 03:10
    •  2.04
  • Прогноз на матч Нью-Джерси — Бостон
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:30
    •  1.71
  • Прогноз на матч Торонто — Атланта
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:30
    •  1.77
  • Прогноз на матч Майами — Шарлотт
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:30
    •  2.07
  • Прогноз на матч Айлендерс — Анахайм
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:30
    •  2.11
  • Прогноз на матч Хьюстон — Мемфис
  • Баскетбол
  • Сегодня в 04:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Сан-Антонио — Лос-Анджелес Лейкерс
  • Баскетбол
  • Сегодня в 04:00
    •  1.89
  • Прогноз на матч Милуоки — Индиана
  • Баскетбол
  • Сегодня в 04:00
    •  2.90
  • Прогноз на матч Юта — Нью-Йорк
  • Баскетбол
  • Сегодня в 05:00
    •  2.90
  • Прогноз на матч Финикс — Бруклин
  • Баскетбол
  • Сегодня в 05:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Абдураимова — Блинкова
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Корне — Тан: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты матча 14.12.2023. Прогнозы на теннис. Корне возьмет реванш у Тан?
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры