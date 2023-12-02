Андреева
Эрика второй раз в этом сезоне выиграла не менее трех матчей на крытых кортах. Первый был в середине октября, когда она дошла до финала на турнире в Руане.
В пятницу россиянка одержала победу над 18-летней немкой Эллой Зайдель — 6:4, 7:5.
Андреева воспользовалась слабой игрой соперницы на подаче, реализовав сразу пять брейк-пойнтов.
Пока что главным успехом Эрики на этой неделе остается волевая победа на крепкой швейцаркой Селин Наэф (2:6, 6:4, 6:4) во втором круге.
Уотсон
Хезер в четвертьфинале должна была сыграть с Джессикой Понше, но француженка не смогла выйти на матч из-за травмы, благодаря чему она получила дополнительный выходной.
В первом круге британская теннисистка одержала победу над бывшей 25-й ракеткой мира венгеркой Тимеей Бабош (7:5, 6:0).
Дальше была разгромная победа над 21-летней россиянкой Алиной Чараевой — 6:2, 6:1.
Месяц назад Уотсон не смогла пройти первый раунд на турнире в американском Мидлэнде, проиграв россиянке Анне Калинской (4:6, 4:6). Незадолго до этого она уступила американке Энн Ли в первом круге турнира в мексиканском Тампико.
В этом году лучшим результатом Уотсон, которая когда-то входила в топ-40, стал выход в полуфинал травяного турнира в Ноттингеме.
Прогноз и ставка
На Андрееву в этом матче можно поставить за 1.47, победу Уотсон букмекеры предлагают за 2.59.
Эрика умеет удивлять, в том числе приятно, но в данном случае все-таки нет уверенности в том, что она остановит опытную соперницу.
Ставка — тотал геймов больше 21,5 за 1.96.