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    Андреева выйдет в финал турнира в Андорре?

    Андреева — Уотсон. Ставка (к. 1.96) и прогноз на турнир в Андорре 2 декабря 2023 года

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    Эрика Андреева
    Россиянка Эрика Андреева сыграет против британки Хезер Уотсон в полуфинале турнира в Андорре. Матч пройдет 2 декабря, начало — в 18:00 мск. Андреева — Уотсон: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

    Андреева

    Эрика второй раз в этом сезоне выиграла не менее трех матчей на крытых кортах. Первый был в середине октября, когда она дошла до финала на турнире в Руане.

    В пятницу россиянка одержала победу над 18-летней немкой Эллой Зайдель — 6:4, 7:5.

    Андреева воспользовалась слабой игрой соперницы на подаче, реализовав сразу пять брейк-пойнтов.

    Пока что главным успехом Эрики на этой неделе остается волевая победа на крепкой швейцаркой Селин Наэф (2:6, 6:4, 6:4) во втором круге.

    Уотсон

    Хезер в четвертьфинале должна была сыграть с Джессикой Понше, но француженка не смогла выйти на матч из-за травмы, благодаря чему она получила дополнительный выходной.

    В первом круге британская теннисистка одержала победу над бывшей 25-й ракеткой мира венгеркой Тимеей Бабош (7:5, 6:0).

    Дальше была разгромная победа над 21-летней россиянкой Алиной Чараевой — 6:2, 6:1.

    Все прогнозы на теннис

    Месяц назад Уотсон не смогла пройти первый раунд на турнире в американском Мидлэнде, проиграв россиянке Анне Калинской (4:6, 4:6). Незадолго до этого она уступила американке Энн Ли в первом круге турнира в мексиканском Тампико.

    В этом году лучшим результатом Уотсон, которая когда-то входила в топ-40, стал выход в полуфинал травяного турнира в Ноттингеме.

    Прогноз и ставка

    На Андрееву в этом матче можно поставить за 1.47, победу Уотсон букмекеры предлагают за 2.59.

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    Эрика умеет удивлять, в том числе приятно, но в данном случае все-таки нет уверенности в том, что она остановит опытную соперницу.

    Ставка — тотал геймов больше 21,5 за 1.96.

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    Андреева — Уотсон: прогноз, ставка (1.96), статистика, коэффициенты матча 02.12.2023. Прогнозы на теннис. Андреева выйдет в финал турнира в Андорре?
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