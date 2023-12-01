Француженка Ализе Корне сыграет против датчанки Клауры Таусон в четвертьфинале турнира в Андорре. Матч пройдет 1 декабря, наало — в 18:00 мск. Корне — Таусон: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

Корне

Ализе в предыдущем матче одержала победу над испанкой Нурией Парризас-Диас — 6:1, 2:6, 6:1.

Француженке очень помогли ошибки соперницы, которая позволила ей взять на приеме шесть геймов.

В первом круге Корне выиграла у Чаглы Бююкакчай из Турции — 1:6, 7:6, 6:3. Здесь ключевым моментом стал тай-брейк второй партии, после которого бывшая 11-я ракетка мира взяла игру под свой контроль.

Ранее в этом году Корне смогла выиграть больше двух матчей только на трех турнирах.

Таусон

Клара тем временем пока не проиграла ни одного сета на этой неделе.

Во втором раунде датчанка разгромила Катажину Каву из Польши — 6:1, 6:2. На своей подаче она отдала лишь 13 очков.

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В начале недели Таусон одержала уверенную победу над представительницей Андорры Викторией Хименес-Касинцевой — 6:2, 6:4.

В сезоне-2023 20-летняя Таусон выиграла 17 из 23 матчей на крытых кортах.

Прогноз и ставка

На Корне в этом матче можно поставить за 3.44, победу Таусон букмекеры предлагают за 1.29.

С такими перепадами в игре, как в недавних матчах, француженка вряд ли справится с мощной датчанкой.

Ставка — победа Таусон в двух сетах за 1.87.

Ранее в этом году Ализе проиграла Кларе на Кубке Хопмана со счетом 6:7, 4:6.