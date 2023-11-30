Француз Люка Ван Аш сыграет против американца Алекса Микельсена в третьем туре группового этапа молодежного Итогового турнира ATP. Матч пройдет 30 ноября в Джидде (Саудовская Аравия), начало — в 20:00 мск. Ван Аш — Микельсен: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

Ван Аш

Люка в предыдущем матче проиграл сербу Хамаду Медьедовичу — 2:4, 4:2, 3:4, 1:4.

Вопреки ожиданиям, француз в этой игре разочаровал, хотя по статистке так и не скажешь, что соперник был заметно лучше.

У Ван Аша было семь брейк-пойнтов, но реализовать ему удалось только один.

Люка выйдет в полуфинал турнира в случае победы в предстоящем матче, независимо от результата в другом матче группы.

Микельсен

Алекса тем временем пока можно назвать одним из главных разочарований турнира.

Американец проиграл два предыдущих матча, при этом взяв лишь три сета.

Во втором туре Микельсен провалил матч проти Абедаллаха Шелбая, которого ранее на этой неделе расхваливал Рафаэль Надаль.

Алекс уступил представителю Иордании со счетом 2:4, 4:1, 0:4, 0:4. По сути, это была капитуляция.

В первом матче Микельсен уступил Медьедовичу на решающем тай-брейке.

Правила турнира

Это важный момент, особенно для тех, кто будет делать ставки. Вот основные нюансы:

матч состоит из 5 сетов;

сет играется до 4 победных геймов;

тай-брейк разыгрывается в случае ничьей 3-3;

нет игры больше-меньше;

если мяч коснулся сетки при подаче, розыгрыш продолжается.

Прогноз и ставка

На Ван Аша в этом матче можно поставить за 1.41, победу Микельсена букмекеры предлагают за 2.92.

Скорее всего, француз обыграет американца и выйдет в плей-офф. Такое впечатление, что Алексу не хватает мотивации на этой неделе.

Ставка — победа Ван Аша + тотал геймов меньше 26,5 за 1.89.