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    Эрберу и Мутэ понадобится решающий тай-брейк?

    Эрбер — Мутэ. Ставка (к. 1.92) и прогноз на «челленджер» в Валенсии 21 ноября 2023 года

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    Корентен Мутэ
    Французы Пьер-Юг Эрбер и Корентен Мутэ встретятся в первом круге «челленджера» в Валенсии (Испания). Матч пройдет 21 ноября, начало — в 16:00 мск. Эрбер — Мутэ: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Эрбер

    Пьер-Юг за последний месяц поднялся в рейтинге почти на 100 позиций и закрепился в топ-300.

    В начале ноября француз дошел до полуфинала на домашнем турнире ATP в Меце.

    Прежде чем проиграть Александру Шевченко, он одержал победу над Артуром Казо, Гийсом Брауэром и Люкой Ван Ашем.

    Перед этим Эрбер прошел квалификацию и выиграл два матча на «челленджере» в Бергамо.

    В Валенсии бывшей 36-й ракетке мира пришлось пробиваться в основную сетку через квалификацию. В решающем раунде отбора Пьер-Юг одержал волевую победу над испанцем Николасом Санчесом Искьердо — 0:6, 7:6, 6:1.

    Мутэ

    Корентен на прошлой неделе неудачно выступил на «челленджере» в шведском Дандерюде, пройдя всего лишь раунд.

    После победы над Юго Гастоном француз проиграл 18-летнему бельгийцу Александру Блоксу (6:7, 1:6).

    Скорее всего, Мутэ не успел восстановиться после турнира в Хельсинке. На «челленджере» в столице Финляндии он взял первый в этом году титул. Корентен выиграл у Максима Кресси, Антуана Белье, Хауме Муньяра, Артуром Риндеркнеша и Сумита Нагала.

    Все прогнозы на теннис

    В текущем сезоне Мутэ выиграл больше одного матча только на трех турнирах.

    Прогноз и ставка

    На Эрбера в этом матче можно поставить за 2.53, победу Мутэ букмекеры предлагают за 1.48.

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    В сезоне-2014 Пьер-Юг обыграл Корентена на турнире в Меце. Если что, Мутэ тогда было 15 лет.

    Скорее всего, предстоящий матч получится нервным и затяжным.

    Ставка — тотал геймов больше 21,5 за 1.87.

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    Эрбер — Мутэ: прогноз, ставка (21.50), статистика, коэффициенты матча 21.11.2023. Прогнозы на теннис. Эрберу и Мутэ понадобится решающий тай-брейк?
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