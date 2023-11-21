Эрбер
Пьер-Юг за последний месяц поднялся в рейтинге почти на 100 позиций и закрепился в топ-300.
В начале ноября француз дошел до полуфинала на домашнем турнире ATP в Меце.
Прежде чем проиграть Александру Шевченко, он одержал победу над Артуром Казо, Гийсом Брауэром и Люкой Ван Ашем.
Перед этим Эрбер прошел квалификацию и выиграл два матча на «челленджере» в Бергамо.
В Валенсии бывшей 36-й ракетке мира пришлось пробиваться в основную сетку через квалификацию. В решающем раунде отбора Пьер-Юг одержал волевую победу над испанцем Николасом Санчесом Искьердо — 0:6, 7:6, 6:1.
Мутэ
Корентен на прошлой неделе неудачно выступил на «челленджере» в шведском Дандерюде, пройдя всего лишь раунд.
После победы над Юго Гастоном француз проиграл 18-летнему бельгийцу Александру Блоксу (6:7, 1:6).
Скорее всего, Мутэ не успел восстановиться после турнира в Хельсинке. На «челленджере» в столице Финляндии он взял первый в этом году титул. Корентен выиграл у Максима Кресси, Антуана Белье, Хауме Муньяра, Артуром Риндеркнеша и Сумита Нагала.
В текущем сезоне Мутэ выиграл больше одного матча только на трех турнирах.
Прогноз и ставка
На Эрбера в этом матче можно поставить за 2.53, победу Мутэ букмекеры предлагают за 1.48.
В сезоне-2014 Пьер-Юг обыграл Корентена на турнире в Меце. Если что, Мутэ тогда было 15 лет.
Скорее всего, предстоящий матч получится нервным и затяжным.
Ставка — тотал геймов больше 21,5 за 1.87.