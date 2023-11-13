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    Сможет ли Кресси взять реванш у де Лора?

    Кресси — Де Лор. Ставка (к. 1.92) и прогноз на «челленджер» в Дандерюде 13 ноября 2023 года

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    Прогноз и ставки на Кресси — Де Лор
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    Максим Кресси
    Американец Максим Кресси сыграет против бельгийца Йориса де Лора в первом круге «челленджера» в Дандерюде (Швеция). Матч пройдет 13 ноября, начало — в 18:00 мск. Кресси — Де Лор: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Кресси

    Максим начинал год с мыслями о дебюте как минимум в топ-30, а завершает за пределами первой сотни рейтинга и на «челленджерах».

    Интересно, что в начале февраля американец дошел до финала на турнире в Монпелье, но вскоре у него началась просто катастрофическая серия поражений.

    С тех пор Кресси выиграл на уровне ATP всего лишь четыре матча, несмотря на то, что выступал каждый месяц.

    Разумеется, это не могло не отразиться на его положении в рейтинге. В связи с этим Максим вернулся на «челленджеры», которые, как он думал в начале года, остались в прошлом.

    К слову, на одном из них он даже взял титул. В сентябре Кресси выиграл турнир во французском Ренне.

    Но прямо сейчас серия поражений 125-й ракетки мира составляет пять матчей.

    Де Лор

    Йорис тем временем находится на 142-й строчке рейтинга. И это его наивысшая позиция в карьере.

    На прошлой неделе бельгиец не прошел ни одного раунда на «челленджере» в Хельсинки. Уже в первом матче его соперником стал финн Эмиль Руусувуори (6:4, 0:6, 1:6).

    Зато де Лор очень успешно выступал в октябре. В прошлом месяце он дошел до финала в Братиславе и до полуфинала в итальянской Ольбии.

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    Также стоит отметить, что летом 30-летний теннисист остановился в шаге от титула в швейцарском Цуге. При этом в полуфинале он одержал победу над Фабио Фоньини.

    Прогноз и ставка

    На Кресси в этом матче можно поставить за 1.58, победу де Лора букмекеры предлагают за 2.27.

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    Если что, не спешите ставить на американца. Несколько месяцев назад он проиграл бельгийцу в квалификации US Open — 7:6, 2:6, 6:7. И не факт, что Кресси возьмет реванш.

    Ставка — тотал геймов больше 23,5 за 1.92.

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    Кресси — Де Лор: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты матча 13.11.2023. Прогнозы на теннис. Сможет ли Кресси взять реванш у де Лора?
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