Итальянец Фабио Фоньини сыграет против француза Юго Эмбера в полуфинале турнира в Меце (Франция). Матч пройдет 10 ноября, начало — в 20:00 мск. Фоньини — Эмбер: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Фоньини

Фабио впервые за полтора года дошел до полуфинала на турнире ATP. А на харде ему это удалось и вовсе впервые за пять лет.

В четвертьфинале итальянец разгромил своего соотечественника Лоренцо Сонего — 6:1, 6:2.

Результат, мягко говоря, неожиданный. Вряд ли кто-то предполагал, что Сонего отдаст матч, по сути, без борьбы.

Это стало большим сюрпризом даже не фоне сенсационной победы 36-летнего Фоньини над Александром Бубликом (4:6, 7:6, 7:6) во втором круге.

Эмбер

Юго в предыдущем раунде выиграл у Ароля Майо — 6:3, 7:5. Матч против 176-й ракетки мира, как и ожидалось, не стал для француза серьезной проблемой.

В отличие от встречи с Домиником Тимом в первом матче на этой неделе. Австриец сбавил обороты только в третьем сете — 7:6, 4:6, 6:3.

Судя по всему, Эмбер серьезно настроен бороться за титул в Меце, где до этого трижды не мог пройти первый раунд.

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Это подтверждают и результаты Юго на недавних турнирах. На «Мастерсе» в Шанхае он дошел до четвертьфинала, а в Базеде добрался до полуфинала.

Прогноз и ставка

На Фоньини в этом матче можно поставить за 4.30, победу Эмбера букмекеры предлагают за 1.22.

В отличие от Сонего, у Юго не должно быть серьезных проблем в игре с возрастным итальянцем. Скорее всего, французу хватит двух сетов для выхода в финал.

Ставка — победа Эмбера с форой по геймам (-4,5) за 1.95.