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    Сможет ли Эмбер остановить Фоньини?

    Фоньини — Эмбер. Ставка (к. 1.95) и прогноз на турнир в Меце 10 ноября 2023 года

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    Прогноз и ставки на Фоньини — Эмбер
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    Юго Эмбер
    Итальянец Фабио Фоньини сыграет против француза Юго Эмбера в полуфинале турнира в Меце (Франция). Матч пройдет 10 ноября, начало — в 20:00 мск. Фоньини — Эмбер: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. Мец. Мужчины 10 Ноября 2023 года
    Фабио Фоньини
  • Италия
    •  Фабио Фоньини 20:00 Уго Умбер Уго Умбер
  • Франция
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    Фоньини

    Фабио впервые за полтора года дошел до полуфинала на турнире ATP. А на харде ему это удалось и вовсе впервые за пять лет.

    В четвертьфинале итальянец разгромил своего соотечественника Лоренцо Сонего — 6:1, 6:2.

    Результат, мягко говоря, неожиданный. Вряд ли кто-то предполагал, что Сонего отдаст матч, по сути, без борьбы.

    Это стало большим сюрпризом даже не фоне сенсационной победы 36-летнего Фоньини над Александром Бубликом (4:6, 7:6, 7:6) во втором круге.

    Эмбер

    Юго в предыдущем раунде выиграл у Ароля Майо — 6:3, 7:5. Матч против 176-й ракетки мира, как и ожидалось, не стал для француза серьезной проблемой.

    В отличие от встречи с Домиником Тимом в первом матче на этой неделе. Австриец сбавил обороты только в третьем сете — 7:6, 4:6, 6:3.

    Судя по всему, Эмбер серьезно настроен бороться за титул в Меце, где до этого трижды не мог пройти первый раунд.

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    Это подтверждают и результаты Юго на недавних турнирах. На «Мастерсе» в Шанхае он дошел до четвертьфинала, а в Базеде добрался до полуфинала.

    Прогноз и ставка

    На Фоньини в этом матче можно поставить за 4.30, победу Эмбера букмекеры предлагают за 1.22.

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    В отличие от Сонего, у Юго не должно быть серьезных проблем в игре с возрастным итальянцем. Скорее всего, французу хватит двух сетов для выхода в финал.

    Ставка — победа Эмбера с форой по геймам (-4,5) за 1.95.

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    Фоньини — Эмбер: прогноз, ставка (1.95), статистика, коэффициенты матча 10.11.2023. Прогнозы на теннис. Сможет ли Эмбер остановить Фоньини?
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