Французы Люка Ван Аш и Пьер-Юг Эрбер встретятся в четвертьфинале турнира в Меце (Франция). Матч пройдет 9 ноября, начало — в 17:30 мск. Ван Аш — Эрбер: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Ван Аш

Люка стал участником настоящей драмы в предыдущем раунде. Молодой француз чудом избежал поражения от Стэна Вавринки.

Швейцарец уверенно забрал первый сет, не реализовал два матчбола на тай-брейке второй партии, а потом подвернул ногу и...был вынужден сняться.

Ван Ашу, конечно же, повезло, хотя нельзя сказать, что он плохо играл в этом матче. Во втором сете на корте была абсолютно равная борьба.

19-летний Ван Аш второй раз в сезоне добрался до четвертьфинала на уровне ATP. В конце июля он выиграл два матча на грунтовом турнире в Гамбурге.

Эрбер

Пьер-Юг тем временем впервые за два с половиной года дошел до четвертьфинала на турнире ATP.

Правда, этому французу тоже повезло. В первом круге его соперником должен был стать Алекс Де Минор, который в последний момент отказался от участия.

В итоге Эрбер начал турнир с победы над своим соотечественником Артуром Казо — 7:6, 6:4.

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Во втором круге бывшая 36-я ракетка мира выиграл у нидерландца Гейса Брауэра, тоже в двух сетах — 7:5, 6:4.

Прогноз и ставка

На Ван Аша в этом матче можно поставить за 1.55, победу Эрбера букмекеры предлагают за 2.46.

Скорее всего, два француза устроят серьезные разборки. Вполне вероятно, что здесь понадобится и третья партия, и как минимум один тай-брейк.

Ставка — тотал сетов больше 2,5 за 2.33.