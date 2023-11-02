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    Хватит ли Джоковичу двух сетов для победы над Грикспором?

    Джокович — Грикспор. Ставка (к. 2.00) и прогноз на «Мастерс» 2 ноября 2023 года

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    Прогноз и ставки на Джокович — Грикспор
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    Новак Джокович
    Серб Новак Джокович и нидерландец Таллон Грикспор в третьем круге «Мастерса» в Париже. Матч пройдет 2 ноября, начало — в 21:30 мск. Джокович — Грикспор: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. Париж. Мужчины 02 Ноября 2023 года

    Джокович

    Позади только два круга, а Новака уже можно поздравлять с очередным титулом.

    Главные конкуренты серба — Карлос Алькарас и Даниил Медведев — уже попрощались с парижской публикой, не сумев пройти второй раунд.

    Среди оставшихся участников вряд ли найдется тот, кому по силам остановить первую ракетку мира.

    Джокович в первом матче спокойно разобрался с аргентинцем Томасом Этчеверри — 6:3, 6:2.

    Для Ноле это был первый матч за полтора месяца. По сути, только он способен после столь больших перерывов сходу демонстрировать лучший теннис.

    Грикспор

    Таллон тем временем в предыдущем раунде одержал классную победу над Алехандро Давидовичем-Фокиной — 6:2, 6:2.

    Испанец на старте турнира выиграл у Бена Шелтона, но в матче против нидерландца напоминал бледную тень самого себя. Правда, с Алехандро подобное нередко случается.

    Куда сложнее Грикспору было в матче первого круга против американца Кристофера Юбэнкса — 6:7, 6:3, 6:4.

    Все прогнозы на теннис

    Грикспор ни разу не выигрывал больше двух матчей подряд после турнира в Вашингтоне, на котором дошел до финала.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры уверены, что у Джоковича не будет проблем в предстоящем матче. На Грикспора можно поставить за 7.30.

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    Еще одна разминка для сербской легенды. При всем уважении к нидерландскому теннисисту. К слову, в начале года Ноле спокойно обыграла Таллона в Дубае.

    Ставка — победа Джоковича с форой по геймам (-5,0) за 2.00.

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    Джокович — Грикспор: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 02.11.2023. Прогнозы на теннис. Хватит ли Джоковичу двух сетов для победы над Грикспором?
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