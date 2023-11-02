Серб Новак Джокович и нидерландец Таллон Грикспор в третьем круге «Мастерса» в Париже. Матч пройдет 2 ноября, начало — в 21:30 мск. Джокович — Грикспор: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Джокович

Позади только два круга, а Новака уже можно поздравлять с очередным титулом.

Главные конкуренты серба — Карлос Алькарас и Даниил Медведев — уже попрощались с парижской публикой, не сумев пройти второй раунд.

Среди оставшихся участников вряд ли найдется тот, кому по силам остановить первую ракетку мира.

Джокович в первом матче спокойно разобрался с аргентинцем Томасом Этчеверри — 6:3, 6:2.

Для Ноле это был первый матч за полтора месяца. По сути, только он способен после столь больших перерывов сходу демонстрировать лучший теннис.

Грикспор

Таллон тем временем в предыдущем раунде одержал классную победу над Алехандро Давидовичем-Фокиной — 6:2, 6:2.

Испанец на старте турнира выиграл у Бена Шелтона, но в матче против нидерландца напоминал бледную тень самого себя. Правда, с Алехандро подобное нередко случается.

Куда сложнее Грикспору было в матче первого круга против американца Кристофера Юбэнкса — 6:7, 6:3, 6:4.

Все прогнозы на теннис

Грикспор ни разу не выигрывал больше двух матчей подряд после турнира в Вашингтоне, на котором дошел до финала.

Прогноз и ставка

Букмекеры уверены, что у Джоковича не будет проблем в предстоящем матче. На Грикспора можно поставить за 7.30.

Еще одна разминка для сербской легенды. При всем уважении к нидерландскому теннисисту. К слову, в начале года Ноле спокойно обыграла Таллона в Дубае.

Ставка — победа Джоковича с форой по геймам (-5,0) за 2.00.