Бонзи
Бенжамену пришлось пробиваться в основную сетку через квалификацию. С недавних пор он находится в конце первой сотни рейтинга.
В отборе француз выиграл у немца Оскара Отте и итальянца Джулио Дзеппьери, при этом не отдав ни сета.
Бонзи очень слабо провел первую часть сезона, сумев набрать форму, по сути, только ближе к осени.
И пока что его лучшим результатом остается выход в третий круг Открытого чемпионата США. В Нью-Йорке Бен обыграл Кентена Алиса и Кристофера Юбэнкса, после чего уступил швейцарцу Доминику Штрикеру.
Кроме того, в середине сентября Бонзи дошел до финала на «челленджере» в Ренне. Но, например, в Братиславе 89-я ракетка мира не прошел даже первый раунд.
Шевченко
Александр в начале октября попал сразу в основную сетку «Мастерса» в Шанхае, но в итоге не выиграл ни одного матча.
Россиянин проиграл тайваньскому теннисисту Чжуньсиню Цзэну (6:3, 3:6, 2:6), который находится в четвертой сотне рейтинга.
На турнире в Астане Шевченко выиграл в первом круге у Ботика ван де Зандшульпа, но в уже в следующем матче уступил сербу Хамаду Медьедовичу.
После турнира в Вашингтоне Шевченко выиграл лишь один из шести матчей на уровне основной сетки ATP.
Прогноз и ставка
На Бонзи в этом матче можно поставить за 1.40, победу Шевченко букмекеры предлагают за 2.95.
В данном случае точно не надо даже пытаться угадывать, кто выйдет в следующий раунд. Хотя есть ощущение, что россиянину действительно будет сложно в этой игре.
Ставка — тотал сетов больше 2,5 за 2.48.