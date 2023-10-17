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    Шевченко снова проиграет?

    Бонзи — Шевченко. Ставка (к. 2.48) и прогноз на турнир в Антверпене 17 октября 2023 года

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    Прогноз и ставки на Бонзи — Шевченко
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    Александр Шевченко
    Россиянин Александр Шевченко сыграет против француза Бенжамена Бонзи в первом круге турнира в Антверпене (Бельгия). Матч пройдет 17 октября, начало — в 15:00 мск. Бонзи — Шевченко: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Бонзи

    Бенжамену пришлось пробиваться в основную сетку через квалификацию. С недавних пор он находится в конце первой сотни рейтинга.

    В отборе француз выиграл у немца Оскара Отте и итальянца Джулио Дзеппьери, при этом не отдав ни сета.

    Бонзи очень слабо провел первую часть сезона, сумев набрать форму, по сути, только ближе к осени.

    И пока что его лучшим результатом остается выход в третий круг Открытого чемпионата США. В Нью-Йорке Бен обыграл Кентена Алиса и Кристофера Юбэнкса, после чего уступил швейцарцу Доминику Штрикеру.

    Кроме того, в середине сентября Бонзи дошел до финала на «челленджере» в Ренне. Но, например, в Братиславе 89-я ракетка мира не прошел даже первый раунд.

    Шевченко

    Александр в начале октября попал сразу в основную сетку «Мастерса» в Шанхае, но в итоге не выиграл ни одного матча.

    Россиянин проиграл тайваньскому теннисисту Чжуньсиню Цзэну (6:3, 3:6, 2:6), который находится в четвертой сотне рейтинга.

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    На турнире в Астане Шевченко выиграл в первом круге у Ботика ван де Зандшульпа, но в уже в следующем матче уступил сербу Хамаду Медьедовичу.

    После турнира в Вашингтоне Шевченко выиграл лишь один из шести матчей на уровне основной сетки ATP.

    Прогноз и ставка

    На Бонзи в этом матче можно поставить за 1.40, победу Шевченко букмекеры предлагают за 2.95.

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    В данном случае точно не надо даже пытаться угадывать, кто выйдет в следующий раунд. Хотя есть ощущение, что россиянину действительно будет сложно в этой игре.

    Ставка — тотал сетов больше 2,5 за 2.48.

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    Бонзи — Шевченко: прогноз, ставка (2.48), статистика, коэффициенты матча 17.10.2023. Прогнозы на теннис. Шевченко снова проиграет?
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