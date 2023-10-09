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    Сможет ли Рублев обыграть Маннарино?

    Маннарино — Рублев. Ставка (к. 1.82) и прогноз на «Мастерс» в Шанхае 9 октября 2023 года

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    Прогноз и ставки на Маннарино — Рублев
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    Андрей Рублев
    Россиянин Андрей Рублев сыграет против француза Адриана Маннарино в третьем круге «Мастерса» в Шанхае (Китай). Матч пройдет 9 октября, начало — в 09:00 мск. Маннарино — Рублев: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. Шанхай. Мужчины 09 Октября 2023 года

    Маннарино

    Адриан не перестает удивлять, причем не только болельщиков и экспертов, но, скорее всего, и самого себя.

    В начале октября француз выиграл турнир в Астане, взяв второй титул в сезоне. Столько же у него было за все предыдущие годы карьеры.

    Для 35-летнего теннисиста это очень серьезные успехи. Более того, именно сейчас он как никогда близок к тому, чтобы дебютировать в топ-20.

    В своем первом матче в Шанхае Маннарино одержал уверенную победу над тайваньским теннисистом Цзэном Чжуньсинем — 6:2, 6:2.

    Рублев

    Андрей в первом матче выиграл у француза Кентена Алиса — 6:4, 7:5.

    В отличие от Аслана Карацева, Рублев вообще не оставил сопернику никаких шансов на приеме.

    В этом матче он взял на первом мяче 92 процентов очков — 35 из 38. В итоге у Алиса не было ни одного брейк-пойнта.

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    С такой игрой Рублеву вполне по силам побороться как минимум за место в четвертьфинале.

    Прогноз и ставка

    На Маннарино в этом матче можно поставить за 3.54, победу Рублева букмекеры предлагают за 1.30.

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    В прошлом году Андрей разгромил француза на турнире в Астане — 6:1, 6:2. Это был реванш за обидное поражение на Кубке Кремля осенью 2021-го.

    Рублев точно знает, что нужно делать в матче с Маннарино, поэтому до сенсации здесь вряд ли дойдет.

    Ставка — победа Рублева с форой по геймам (-3,5) за 1.82.

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    Маннарино — Рублев: прогноз, ставка (1.82), статистика, коэффициенты матча 09.10.2023. Прогнозы на теннис. Сможет ли Рублев обыграть Маннарино?
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