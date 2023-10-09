Маннарино
Адриан не перестает удивлять, причем не только болельщиков и экспертов, но, скорее всего, и самого себя.
В начале октября француз выиграл турнир в Астане, взяв второй титул в сезоне. Столько же у него было за все предыдущие годы карьеры.
Для 35-летнего теннисиста это очень серьезные успехи. Более того, именно сейчас он как никогда близок к тому, чтобы дебютировать в топ-20.
В своем первом матче в Шанхае Маннарино одержал уверенную победу над тайваньским теннисистом Цзэном Чжуньсинем — 6:2, 6:2.
Рублев
Андрей в первом матче выиграл у француза Кентена Алиса — 6:4, 7:5.
В отличие от Аслана Карацева, Рублев вообще не оставил сопернику никаких шансов на приеме.
В этом матче он взял на первом мяче 92 процентов очков — 35 из 38. В итоге у Алиса не было ни одного брейк-пойнта.
С такой игрой Рублеву вполне по силам побороться как минимум за место в четвертьфинале.
Прогноз и ставка
На Маннарино в этом матче можно поставить за 3.54, победу Рублева букмекеры предлагают за 1.30.
В прошлом году Андрей разгромил француза на турнире в Астане — 6:1, 6:2. Это был реванш за обидное поражение на Кубке Кремля осенью 2021-го.
Рублев точно знает, что нужно делать в матче с Маннарино, поэтому до сенсации здесь вряд ли дойдет.
Ставка — победа Рублева с форой по геймам (-3,5) за 1.82.