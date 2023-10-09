Россиянин Андрей Рублев сыграет против француза Адриана Маннарино в третьем круге «Мастерса» в Шанхае (Китай). Матч пройдет 9 октября, начало — в 09:00 мск. Маннарино — Рублев: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Маннарино

Адриан не перестает удивлять, причем не только болельщиков и экспертов, но, скорее всего, и самого себя.

В начале октября француз выиграл турнир в Астане, взяв второй титул в сезоне. Столько же у него было за все предыдущие годы карьеры.

Для 35-летнего теннисиста это очень серьезные успехи. Более того, именно сейчас он как никогда близок к тому, чтобы дебютировать в топ-20.

В своем первом матче в Шанхае Маннарино одержал уверенную победу над тайваньским теннисистом Цзэном Чжуньсинем — 6:2, 6:2.

Рублев

Андрей в первом матче выиграл у француза Кентена Алиса — 6:4, 7:5.

В отличие от Аслана Карацева, Рублев вообще не оставил сопернику никаких шансов на приеме.

В этом матче он взял на первом мяче 92 процентов очков — 35 из 38. В итоге у Алиса не было ни одного брейк-пойнта.

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С такой игрой Рублеву вполне по силам побороться как минимум за место в четвертьфинале.

Прогноз и ставка

На Маннарино в этом матче можно поставить за 3.54, победу Рублева букмекеры предлагают за 1.30.

В прошлом году Андрей разгромил француза на турнире в Астане — 6:1, 6:2. Это был реванш за обидное поражение на Кубке Кремля осенью 2021-го.

Рублев точно знает, что нужно делать в матче с Маннарино, поэтому до сенсации здесь вряд ли дойдет.

Ставка — победа Рублева с форой по геймам (-3,5) за 1.82.