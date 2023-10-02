Немец Александр Зверев сыграет против чилийца Николаса Харри в четвертьфинале турнира в Пекине. Матч пройдет 2 октября, начало — в 09:00 мск. Зверев — Харри: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Зверев

Саша в предыдущем раунде одержал волевую победу над Алехандро Давидовичем-Фокиной — 6:7, 6:2, 6:1.

И надо сказать, что это было самое натуральное испытание для организма. Дело в том, что матч начался уже после полуночи и завершился около трех часов по местному времени.

Зверев оказался куда лучше готов к подобным условиям, чем его испанский соперник.

Первый сет продолжался больше часа — почти столько же, сколько и следующие две партии.

Победная серия Зверева составляет уже шесть матчей. За пару дней до турнира в Пекине он взял титул в Чэнду.

Харри

Николас стартовал с классной победы над Стефаносом Циципасом — 6:4, 6:4.

С учетом того, как грек играл на недавних турнирах, результат не удивил. Чилиец вообще ничего не позволял сопернику на приеме, при этом сумев сделать по брейку в каждой партии.

Во втором круге Харри одержал волевую победу над Маттео Арнальди — 6:7, 7:6, 6:3.

И тут самое интересное случилось в конце второго сета, когда Николас при счете 5:6 отыграл тройной матчбол.

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Это уже не первый случай в сезоне, когда Харри смог выиграть два матча подряд на харде.

На US Open 23-я ракетка добрался до третьего раунда благодаря победам над Люкой Ван Ашем и Алексом Микельсеном.

Прогноз и ставка

На Зверева в этом матче можно поставить за 1.39, победу Харри букмекеры предлагают за 3.00.

В отличие от Циципаса, у немца вряд ли будут проблемы в игре с чилийским теннисистом. Скорее всего, Саше хватит двух сетов для выхода в следующий раунд.

Ставка — победа Зверева в двух сетах за 2.03.