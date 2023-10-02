Зверев
Саша в предыдущем раунде одержал волевую победу над Алехандро Давидовичем-Фокиной — 6:7, 6:2, 6:1.
И надо сказать, что это было самое натуральное испытание для организма. Дело в том, что матч начался уже после полуночи и завершился около трех часов по местному времени.
Зверев оказался куда лучше готов к подобным условиям, чем его испанский соперник.
Первый сет продолжался больше часа — почти столько же, сколько и следующие две партии.
Победная серия Зверева составляет уже шесть матчей. За пару дней до турнира в Пекине он взял титул в Чэнду.
Харри
Николас стартовал с классной победы над Стефаносом Циципасом — 6:4, 6:4.
С учетом того, как грек играл на недавних турнирах, результат не удивил. Чилиец вообще ничего не позволял сопернику на приеме, при этом сумев сделать по брейку в каждой партии.
Во втором круге Харри одержал волевую победу над Маттео Арнальди — 6:7, 7:6, 6:3.
И тут самое интересное случилось в конце второго сета, когда Николас при счете 5:6 отыграл тройной матчбол.
Это уже не первый случай в сезоне, когда Харри смог выиграть два матча подряд на харде.
На US Open 23-я ракетка добрался до третьего раунда благодаря победам над Люкой Ван Ашем и Алексом Микельсеном.
Прогноз и ставка
На Зверева в этом матче можно поставить за 1.39, победу Харри букмекеры предлагают за 3.00.
В отличие от Циципаса, у немца вряд ли будут проблемы в игре с чилийским теннисистом. Скорее всего, Саше хватит двух сетов для выхода в следующий раунд.
Ставка — победа Зверева в двух сетах за 2.03.