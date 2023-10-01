Тим
Доминик на пятом турнире подряд смог пройти хотя бы один раунд. И для него это довольно серьезное достижение, учитывая все проблемы, с которыми пришлось столкнуться в последние несколько лет.
В первом круге австриец одержал победу над Хуаном-Пабло Варильясом со счетом 6:3, 7:6.
В следующем матче Тим с трудом дожал американца Маркоса Гирона — 6:3, 4:6, 7:6.
Здесь стоит отметить очень уверенные действия чемпиона US Open-2020 на собственной подаче в решающем сете.
В общем, есть подозрение, что Тим неплохо подготовился к заключительному отрезку сезона.
Офнер
Себастьян тем временем впервые в этом году выиграл два матча подряд на харде на уровне основной сетки ATP.
До этого у него были солидные результаты исключительно на грунте. На этом покрытии в текущем сезоне Офнер выиграл 39 из 52 матчей.
Австрийский теннисист начал неделю с волевой победы над венгром Мартоном Фучовичем — 2:6, 6:2, 6:3.
А во втором раунде Офнер преподнес сенсацию, уверенно обыграв главного фаворита турнира Александра Бублика — 6:4, 6:2.
Прогноз и ставка
На Тима в этом матче можно поставить за 1.76, победу Офнера букмекеры предлагают за 2.07.
В прошлом году Доминик обыграл соотечественника в Кицбюэле, а в первой половине текущего сезона — в Эшториле.
И поскольку Тиму дважды подряд удалось остановить Офнера на его любимом покрытии, скорее всего, на харде он тоже добьется желаемого результата.
Ставка — победа Тима + тотал геймов меньше 23,5 за 2.99.