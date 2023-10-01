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    Сможет ли Тим выйти в полуфинал в Астане?

    Тим — Офнер. Ставка (к. 2.99) и прогноз на турнир в Астане 1 октября 2023 года

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    Прогноз и ставки на Тим — Офнер
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    Доминик Тим
    Австрийцы Доминик Тим и Себастьян Офнер встретятся в четвертьфинале турнира в Астане (Казахстан). Матч пройдет 1 октября, начало — в 15:00 мск. Тим — Офнер: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Тим

    Доминик на пятом турнире подряд смог пройти хотя бы один раунд. И для него это довольно серьезное достижение, учитывая все проблемы, с которыми пришлось столкнуться в последние несколько лет.

    В первом круге австриец одержал победу над Хуаном-Пабло Варильясом со счетом 6:3, 7:6.

    В следующем матче Тим с трудом дожал американца Маркоса Гирона — 6:3, 4:6, 7:6.

    Здесь стоит отметить очень уверенные действия чемпиона US Open-2020 на собственной подаче в решающем сете.

    В общем, есть подозрение, что Тим неплохо подготовился к заключительному отрезку сезона.

    Офнер

    Себастьян тем временем впервые в этом году выиграл два матча подряд на харде на уровне основной сетки ATP.

    До этого у него были солидные результаты исключительно на грунте. На этом покрытии в текущем сезоне Офнер выиграл 39 из 52 матчей.

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    Австрийский теннисист начал неделю с волевой победы над венгром Мартоном Фучовичем — 2:6, 6:2, 6:3.

    А во втором раунде Офнер преподнес сенсацию, уверенно обыграв главного фаворита турнира Александра Бублика — 6:4, 6:2.

    Прогноз и ставка

    На Тима в этом матче можно поставить за 1.76, победу Офнера букмекеры предлагают за 2.07.

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    В прошлом году Доминик обыграл соотечественника в Кицбюэле, а в первой половине текущего сезона — в Эшториле.

    И поскольку Тиму дважды подряд удалось остановить Офнера на его любимом покрытии, скорее всего, на харде он тоже добьется желаемого результата.

    Ставка — победа Тима + тотал геймов меньше 23,5 за 2.99.

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    Тим — Офнер: прогноз, ставка (2.99), статистика, коэффициенты матча 01.10.2023. Прогнозы на теннис. Сможет ли Тим выйти в полуфинал в Астане?
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