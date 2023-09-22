Аранго
Эмилиана впервые в карьере забралась так далеко на уровне основной сетки WTA, да еще и на «тысячнике».
Ранее не поднимавшаяся выше 166-го места колумбийка на следующей неделе взлетит как минимум на 60 позиций — со 180-й на 120-ю.
Аранго преподнесла уже три сенсации, во всех предыдущих матчах ее соперницы считались явными фаворитами.
В первом круге 22-летняя теннисистка остановила Анастасию Потапову, а во втором — Слоун Стивенс. При этом американке она отдала лишь три гейма.
В 1/8 финала у Аранго был непростой матч против Тейлор Таунсенд — 7:5, 1:6, 6:4.
Саккари
Мария тем временем сделала еще один шаг для повторения прошлогоднего результата в Гвадалахаре. Тогда она добралась до финала, поэтому на этой неделе ей крайне важно выступить как можно лучше.
В третьем круге теннисистка из Греции разгромила итальянку Камилу Джорджи — 6:2, 6:2. В этом матче она здорово играла на приеме, реализовав шесть брейк-пойнтов.
Перед этим Саккари уверенно разобралась с австралийкой Сторм Хантер (6:2, 6:4).
Мария выиграла два матча подряд впервые после турнира в Вашингтоне, на котором она дошла до финала.
Прогноз и ставка
На Аранго в этом матче можно поставить за 4.75, победу Саккари букмекеры предлагают за 1.19.
Мария говорит, что у нее ощущения, будто она играет на домашнем турнире, настолько ей комфортно в Гвадалахаре.
Опыт плюс отличный настрой и серьезная мотивация, скорее всего, помогут ей остановить колумбийскую теннисистку.
Ставка — победа Саккари с форой по геймам (-5,5) за 1.97.