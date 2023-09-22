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    Саккари второй год подряд дойдет в Гвадалахаре до полуфинала?

    Аранго — Саккари. Ставка (к. 1.97) и прогноз на турнир в Гвадалахаре 22 сентября 2023 года

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    Мария Саккари
    Гречанка Мария Саккари сыграет против колумбийки Эмилианы Аранго в четвертьфинале турнира в Гвадалахаре (Мексика). Матч пройдет 22 сентября, начало — в 04:30 мск. Аранго — Саккари: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Аранго

    Эмилиана впервые в карьере забралась так далеко на уровне основной сетки WTA, да еще и на «тысячнике».

    Ранее не поднимавшаяся выше 166-го места колумбийка на следующей неделе взлетит как минимум на 60 позиций — со 180-й на 120-ю.

    Аранго преподнесла уже три сенсации, во всех предыдущих матчах ее соперницы считались явными фаворитами.

    В первом круге 22-летняя теннисистка остановила Анастасию Потапову, а во втором — Слоун Стивенс. При этом американке она отдала лишь три гейма.

    В 1/8 финала у Аранго был непростой матч против Тейлор Таунсенд — 7:5, 1:6, 6:4.

    Саккари

    Мария тем временем сделала еще один шаг для повторения прошлогоднего результата в Гвадалахаре. Тогда она добралась до финала, поэтому на этой неделе ей крайне важно выступить как можно лучше.

    В третьем круге теннисистка из Греции разгромила итальянку Камилу Джорджи — 6:2, 6:2. В этом матче она здорово играла на приеме, реализовав шесть брейк-пойнтов.

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    Перед этим Саккари уверенно разобралась с австралийкой Сторм Хантер (6:2, 6:4).

    Мария выиграла два матча подряд впервые после турнира в Вашингтоне, на котором она дошла до финала.

    Прогноз и ставка

    На Аранго в этом матче можно поставить за 4.75, победу Саккари букмекеры предлагают за 1.19.

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    Мария говорит, что у нее ощущения, будто она играет на домашнем турнире, настолько ей комфортно в Гвадалахаре.

    Опыт плюс отличный настрой и серьезная мотивация, скорее всего, помогут ей остановить колумбийскую теннисистку.

    Ставка — победа Саккари с форой по геймам (-5,5) за 1.97.

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    Аранго — Саккари: прогноз, ставка (1.97), статистика, коэффициенты матча 22.09.2023. Прогнозы на теннис. Саккари второй год подряд дойдет в Гвадалахаре до полуфинала?
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