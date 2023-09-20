Онс Жабер из Туниса сыграет против американки Алисии Паркс во втором круге турнира в Гвададахаре (Мексика). Матч пройдет 20 сентября, начало — в 00:30 мск. Жабер — Паркс: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Жабер

Онс на прошлой неделе провалила турнир в Сан-Диего, не сумев выиграть хотя бы один матч.

Седьмая ракетка мира сразу же проиграла Анастасии Потаповой — 4:6, 6:7.

Россиянку, конечно же, нельзя назвать простой соперницей, однако основная причина поражения Жабер, похоже, кроется в ее состоянии.

Онс постоянно преследуют травмы, плюс во время Открытого чемпионата США она переболела гриппом.

Например, на Уимблдоне Жабер была в оптимальной форме и в итоге ей удалось дойти до финала. При этом в четвертьфинале она обыграла Елену Рыбакину, а в полуфинале — Арину Соболенко.

Паркс

Алисия в первом круге одержала уверенную победу над Лорен Дэвис — 6:3, 6:2.

Паркс неплохо действовала в геймах на собственной подаче и реализовала четыре брейк-пойнта.

На прошлой неделе американская теннисистка проиграла Анастасии Потаповой (2:6, 7:5, 4:6) в первом круге турнира в Сан-Диего.

Все прогнозы на теннис

Паркс ни разу не выигрывала больше одного матча после турнира в марокканском Рабате в конце мая.

Алисия продолжает оставаться в топ-50 благодаря сенсационной победе на февральском турнире в Лионе.

Прогноз и ставка

На Жабер в этом матче можно поставить за 1.26, победу Паркс букмекеры предлагают за 3.86.

В прошлом году Онс выиграла у Алисии на Уимблдоне со счетом 6:2, 7:6. То есть борьба там все-таки была. И в предстоящем матче, учитывая не лучшую форму Жабер, американка, скорее всего, тоже заставит соперницу нервничать.

Ставка — тотал геймов больше 21,0 за 1.92.