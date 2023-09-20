Жабер
Онс на прошлой неделе провалила турнир в Сан-Диего, не сумев выиграть хотя бы один матч.
Седьмая ракетка мира сразу же проиграла Анастасии Потаповой — 4:6, 6:7.
Россиянку, конечно же, нельзя назвать простой соперницей, однако основная причина поражения Жабер, похоже, кроется в ее состоянии.
Онс постоянно преследуют травмы, плюс во время Открытого чемпионата США она переболела гриппом.
Например, на Уимблдоне Жабер была в оптимальной форме и в итоге ей удалось дойти до финала. При этом в четвертьфинале она обыграла Елену Рыбакину, а в полуфинале — Арину Соболенко.
Паркс
Алисия в первом круге одержала уверенную победу над Лорен Дэвис — 6:3, 6:2.
Паркс неплохо действовала в геймах на собственной подаче и реализовала четыре брейк-пойнта.
На прошлой неделе американская теннисистка проиграла Анастасии Потаповой (2:6, 7:5, 4:6) в первом круге турнира в Сан-Диего.
Паркс ни разу не выигрывала больше одного матча после турнира в марокканском Рабате в конце мая.
Алисия продолжает оставаться в топ-50 благодаря сенсационной победе на февральском турнире в Лионе.
Прогноз и ставка
На Жабер в этом матче можно поставить за 1.26, победу Паркс букмекеры предлагают за 3.86.
В прошлом году Онс выиграла у Алисии на Уимблдоне со счетом 6:2, 7:6. То есть борьба там все-таки была. И в предстоящем матче, учитывая не лучшую форму Жабер, американка, скорее всего, тоже заставит соперницу нервничать.
Ставка — тотал геймов больше 21,0 за 1.92.