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    У Жабер будут проблемы в игре с Паркс?

    Жабер — Паркс. Ставка (к. 1.92) и прогноз на турнир в Гвадалахаре 20 сентября 2023 года

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    Прогноз и ставки на Жабер — Паркс
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    Онс Жабер
    Онс Жабер из Туниса сыграет против американки Алисии Паркс во втором круге турнира в Гвададахаре (Мексика). Матч пройдет 20 сентября, начало — в 00:30 мск. Жабер — Паркс: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. Гвадалахара. Женщины 20 Сентября 2023 года
    Онс Жабер
  • Тунис
    •  Онс Жабер 00:30 Алисия Паркс (США) Алисия Паркс (США)
  • Гвадалахара. Женщины
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    Жабер

    Онс на прошлой неделе провалила турнир в Сан-Диего, не сумев выиграть хотя бы один матч.

    Седьмая ракетка мира сразу же проиграла Анастасии Потаповой — 4:6, 6:7.

    Россиянку, конечно же, нельзя назвать простой соперницей, однако основная причина поражения Жабер, похоже, кроется в ее состоянии.

    Онс постоянно преследуют травмы, плюс во время Открытого чемпионата США она переболела гриппом.

    Например, на Уимблдоне Жабер была в оптимальной форме и в итоге ей удалось дойти до финала. При этом в четвертьфинале она обыграла Елену Рыбакину, а в полуфинале — Арину Соболенко.

    Паркс

    Алисия в первом круге одержала уверенную победу над Лорен Дэвис — 6:3, 6:2.

    Паркс неплохо действовала в геймах на собственной подаче и реализовала четыре брейк-пойнта.

    На прошлой неделе американская теннисистка проиграла Анастасии Потаповой (2:6, 7:5, 4:6) в первом круге турнира в Сан-Диего.

    Все прогнозы на теннис

    Паркс ни разу не выигрывала больше одного матча после турнира в марокканском Рабате в конце мая.

    Алисия продолжает оставаться в топ-50 благодаря сенсационной победе на февральском турнире в Лионе.

    Прогноз и ставка

    На Жабер в этом матче можно поставить за 1.26, победу Паркс букмекеры предлагают за 3.86.

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    В прошлом году Онс выиграла у Алисии на Уимблдоне со счетом 6:2, 7:6. То есть борьба там все-таки была. И в предстоящем матче, учитывая не лучшую форму Жабер, американка, скорее всего, тоже заставит соперницу нервничать.

    Ставка — тотал геймов больше 21,0 за 1.92.

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    Жабер — Паркс: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты матча 20.09.2023. Прогнозы на теннис. У Жабер будут проблемы в игре с Паркс?
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