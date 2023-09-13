Россиянка Анна Калинская сыграет против британки Хэрриет Дарт во втором круге турнира в Осаке (Япония). Матч пройдет 13 сентября, начало — в 06:30 мск. Калинская — Дарт: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Калинская

Анна начала турнир с классной победы над немкой Юле Нимайер со счетом 6:4, 6:4.

С учетом того, что для россиянки это был всего лишь третий матч после травмы, она действительно сыграла выше всяких похвал.

Калинская отлично действовала на подаче, сумев забрать в том числе 76 процентов очков на первом мяче. И точность первой подачи тоже была на приличном уровне — 69 процентов.

Примечательно, что Анна смогла пройти первый раунд на восьмом турнире подряд. При этом в половине случаев на этом отрезке она выиграла больше одного матча.

Дарт

Хэрриет тем временем выиграла в первом круге у Линды Фрухвиртовой — 7:5, 5:7, 6:2.

Британка воспользовалась проблемами талантливой чешки, для которой это поражение стало восьмым кряду.

Конкретно в этом матче Линде явно не хватило энергии на заключительную часть — в решающем сете Дарт действовала заметно лучше.

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При этом для Хэрриет это была первая победа в сезоне на харде на уровне основной сетки WTA. Свои лучшие результаты в этом году она показала на траве.

Прогноз и ставка

На Калинскую в этом матче можно поставить за 1.37, победу Дарт букмекеры предлагают за 3.10.

С учетом того, как Анна провела первый матч, логично предположить, что она остановит и британку, которая в целом проводит слабый сезон. Достаточно посмотреть на рейтинг — Дарт на данный момент всего лишь 161-я.

Ставка — победа Калинской + тотал геймов больше 18,5 за 2.11.