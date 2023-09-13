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    Хватит ли Калинской двух сетов для победы над Дарт?

    Калинская — Дарт. Ставка (к. 2.11) и прогноз на турнир в Осаке 13 сенября 2023 года

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    Прогноз и ставки на Калинская — Дарт
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    Анна Калинская
    Россиянка Анна Калинская сыграет против британки Хэрриет Дарт во втором круге турнира в Осаке (Япония). Матч пройдет 13 сентября, начало — в 06:30 мск. Калинская — Дарт: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Калинская

    Анна начала турнир с классной победы над немкой Юле Нимайер со счетом 6:4, 6:4.

    С учетом того, что для россиянки это был всего лишь третий матч после травмы, она действительно сыграла выше всяких похвал.

    Калинская отлично действовала на подаче, сумев забрать в том числе 76 процентов очков на первом мяче. И точность первой подачи тоже была на приличном уровне — 69 процентов.

    Примечательно, что Анна смогла пройти первый раунд на восьмом турнире подряд. При этом в половине случаев на этом отрезке она выиграла больше одного матча.

    Дарт

    Хэрриет тем временем выиграла в первом круге у Линды Фрухвиртовой — 7:5, 5:7, 6:2.

    Британка воспользовалась проблемами талантливой чешки, для которой это поражение стало восьмым кряду.

    Конкретно в этом матче Линде явно не хватило энергии на заключительную часть — в решающем сете Дарт действовала заметно лучше.

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    При этом для Хэрриет это была первая победа в сезоне на харде на уровне основной сетки WTA. Свои лучшие результаты в этом году она показала на траве.

    Прогноз и ставка

    На Калинскую в этом матче можно поставить за 1.37, победу Дарт букмекеры предлагают за 3.10.

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    С учетом того, как Анна провела первый матч, логично предположить, что она остановит и британку, которая в целом проводит слабый сезон. Достаточно посмотреть на рейтинг — Дарт на данный момент всего лишь 161-я.

    Ставка — победа Калинской + тотал геймов больше 18,5 за 2.11.

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    Калинская — Дарт: прогноз, ставка (2.11), статистика, коэффициенты матча 13.09.2023. Прогнозы на теннис. Хватит ли Калинской двух сетов для победы над Дарт?
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