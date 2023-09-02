Британец Джек Дрейпер сыграет против американца Майкла Ммо в третьем круге Открытого чемпионата США. Матч пройдет 2 сентября, начало — в 19:00 мск. Ммо — Дрейпер: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Ммо

У Майкла в предыдущем раунде был очень эмоциональный матч против Джона Изнера, для которого это был последний турнир в карьере.

Ммо совершил эпичнейший камбэк в противостоянии с 38-летним соотечественником — 3:6, 4:6, 7:6, 6:4, 7:6.

В решающей партии Изнер не реализовал матчбол на подаче соперника при счете 5:4. Но кульминацией стал, конечно же, решающий тай-брейк, по ходу которого Ммо дважды терял подачу, но в итоге сумел отыграться.

В первом матче 25-летний американец спокойно обыграл Карена Хачанова — 6:2, 6:4, 6:2. Россиянин так и не успел набрать форму после неприятной травмы.

Дрейпер

Джек тем временем провел в предыдущем раунде, наверное, свой лучший матч в сезоне.

Британец спокойно разобрался с Хубертом Хуркачем — 6:2, 6:4, 7:5.

Перед матчем было достаточно сложно даже представить, что Дрейпер вот так легко остановит мощно поляка.

Но у соперника на этот раз вообще не заладилась игра, особенно на подаче. Хуркач взял на первом мяче лишь 67 процентов очков, что в его случае катастрофически мало.

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Дрейпер же подтвердил статус талантливого игрока, которому до сих пор не везло исключительно из-за проблем со здоровьем.

Прогноз и ставка

На Ммо в этом матче можно поставить за 3.14, победу Дрейпера букмекеры предлагают за 1.36.

Американца точно не стоит недооценивать. Недавние матчи подтвердили, что он способен спокойно конкурировать даже с игроками из топ-50, где до недавних пор был и Дрейпер.

Ставка — тотал геймов больше 38,0 за 1.99.