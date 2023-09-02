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    Сможет ли Дрейпер остановить Ммо?

    Ммо — Дрейпер. Ставка (к. 1.99) и прогноз на Открытый чемпионат США 2 сентября 2023 года

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    Джек Дрейпер
    Британец Джек Дрейпер сыграет против американца Майкла Ммо в третьем круге Открытого чемпионата США. Матч пройдет 2 сентября, начало — в 19:00 мск. Ммо — Дрейпер: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. US Open. Мужчины 02 Сентября 2023 года
    Майкл Ммо
  • США
    •  Майкл Ммо 18:00 Джек Дрейпер Джек Дрейпер
  • Великобритания
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    Ммо

    У Майкла в предыдущем раунде был очень эмоциональный матч против Джона Изнера, для которого это был последний турнир в карьере.

    Ммо совершил эпичнейший камбэк в противостоянии с 38-летним соотечественником — 3:6, 4:6, 7:6, 6:4, 7:6.

    В решающей партии Изнер не реализовал матчбол на подаче соперника при счете 5:4. Но кульминацией стал, конечно же, решающий тай-брейк, по ходу которого Ммо дважды терял подачу, но в итоге сумел отыграться.

    В первом матче 25-летний американец спокойно обыграл Карена Хачанова — 6:2, 6:4, 6:2. Россиянин так и не успел набрать форму после неприятной травмы.

    Дрейпер

    Джек тем временем провел в предыдущем раунде, наверное, свой лучший матч в сезоне.

    Британец спокойно разобрался с Хубертом Хуркачем — 6:2, 6:4, 7:5.

    Перед матчем было достаточно сложно даже представить, что Дрейпер вот так легко остановит мощно поляка.

    Но у соперника на этот раз вообще не заладилась игра, особенно на подаче. Хуркач взял на первом мяче лишь 67 процентов очков, что в его случае катастрофически мало.

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    Дрейпер же подтвердил статус талантливого игрока, которому до сих пор не везло исключительно из-за проблем со здоровьем.

    Прогноз и ставка

    На Ммо в этом матче можно поставить за 3.14, победу Дрейпера букмекеры предлагают за 1.36.

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    Американца точно не стоит недооценивать. Недавние матчи подтвердили, что он способен спокойно конкурировать даже с игроками из топ-50, где до недавних пор был и Дрейпер.

    Ставка — тотал геймов больше 38,0 за 1.99.

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    Ммо — Дрейпер: прогноз, ставка (1.99), статистика, коэффициенты матча 02.09.2023. Прогнозы на теннис. Сможет ли Дрейпер остановить Ммо?
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