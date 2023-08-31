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    У чешки больше шансов на победу?

    Квитова — Возняцки. Ставка (к. 2.01) и прогноз на матч Us Open 31 августа 2023 года

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    Прогноз и ставки на Квитова — Возняцки
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    Петра Квитова
    Чешка Петра Квитова и датчанка Каролина Возняцки встретятся во втором круге «Us Open». Матч пройдет 31 августа, начало — в 04:00 мск. Квитова — Возняцки: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. US Open. Женщины 31 Августа 2023 года

    Петра Квитова

    Квитова начинает свой очередной поход к достижению заветной цели, которая ей не покоряется уже девять лет с момента последнего успеха на турнире «Большого Шлема».

    Шансов было уже достаточно, но Петра в самый неожиданный момент проигрывала тем, от кого меньше всего ожидали победы.

    В первом матче на турнире чешка расправилась с испанкой Кристиной Бучей, которая специально сняла на прошлой неделе с турнира в Чикаго пораньше, но ей это не помогло.

    Все прогнозы на US Open

    Сейчас чешке придется играть против Возняцки, и мы увидим старую-добрую женскую классику, поскольку девушки между собой сыграли аж 15 поединков.

    Каролина Возняцки

    Датчанка Возняцки неожиданно для всех решила вернуться в тур после трехлетнего отсутствия и уже делает серьезные шаги к поднятию по рейтингу.

    До старта на «Us Open» Каролина провела несколько поединков на североамериканском харде, чтобы почувствовать мяч и вспомнить, что такое профессиональный теннис, однако результаты оказались далеки от ожидаемых.

    При всем этом датчанка максимально уверенно разобралась с россиянкой Барковой в первом круге престижного соревнования.

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    В игре против Квитовой шансов на успех у неё не очень много, все же чешка максимально уверенна в своих силах.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в чешку в этом поединке: победа Квитовой — 1.42, победа Возняцки — 2.88.

    Прогноз: Будет интересная игра, но победит Квитова.

    Ставка: Ф1 (-4) за 2.01.

    Альтернативный прогноз: Встреча растянется на три сета.

    Альтернативная ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 2.54.

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    Квитова — Возняцки: прогноз, ставка (2.01), статистика, коэффициенты матча 31.08.2023. Прогнозы на теннис. У чешки больше шансов на победу?
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