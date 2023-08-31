Чешка Петра Квитова и датчанка Каролина Возняцки встретятся во втором круге «Us Open». Матч пройдет 31 августа, начало — в 04:00 мск. Квитова — Возняцки: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Петра Квитова

Квитова начинает свой очередной поход к достижению заветной цели, которая ей не покоряется уже девять лет с момента последнего успеха на турнире «Большого Шлема».

Шансов было уже достаточно, но Петра в самый неожиданный момент проигрывала тем, от кого меньше всего ожидали победы.

В первом матче на турнире чешка расправилась с испанкой Кристиной Бучей, которая специально сняла на прошлой неделе с турнира в Чикаго пораньше, но ей это не помогло.

Все прогнозы на US Open

Сейчас чешке придется играть против Возняцки, и мы увидим старую-добрую женскую классику, поскольку девушки между собой сыграли аж 15 поединков.

Каролина Возняцки

Датчанка Возняцки неожиданно для всех решила вернуться в тур после трехлетнего отсутствия и уже делает серьезные шаги к поднятию по рейтингу.

До старта на «Us Open» Каролина провела несколько поединков на североамериканском харде, чтобы почувствовать мяч и вспомнить, что такое профессиональный теннис, однако результаты оказались далеки от ожидаемых.

При всем этом датчанка максимально уверенно разобралась с россиянкой Барковой в первом круге престижного соревнования.

В игре против Квитовой шансов на успех у неё не очень много, все же чешка максимально уверенна в своих силах.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в чешку в этом поединке: победа Квитовой — 1.42, победа Возняцки — 2.88.

Прогноз: Будет интересная игра, но победит Квитова.

Ставка: Ф1 (-4) за 2.01.

Альтернативный прогноз: Встреча растянется на три сета.

Альтернативная ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 2.54.