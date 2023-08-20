ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Альварес и Фоден Отряд не заметил потери. Фоден стал звездой шоу «Ман Сити» в матче против «Ньюкасла» «Тоттенхэм» — «МЮ»Справились и без Кейна. Яркие «шпоры» Постекоглу одолели посредственный «МЮ» «Динамо» — ЦСКА«Динамо» — в тройке лидеров. Личка перевернул дерби и одолел истощенный ЦСКА
  • 08:21
    • Шон О’Мэлли новый чемпион UFC в легчайшем весе
  • 07:17
    • Лионель Месси — самый титулованный футболист в истории
  • 07:00
    • Месси выиграл свой первый трофей в США
    Все новости спорта

    Албот и Галан устроят затяжные разборки?

    Албот — Галан. Ставка (к. 1.94) и прогноз на турнир в Уинстон-Сейлеме 20 августа 2023 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на ATP Прогнозы на Раду Албот
    Прогноз и ставки на Албот — Галан
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Раду Албот
    Молдавский теннисист Раду Албот сыграет против колумбийца Даниэля Галана в первом круге турнира в Уинстон-Сейлеме. Матч пройдет 20 августа, начало — в 23:30 мск. Албот — Галан: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Теннис. Уинстон-Сейлем. Мужчины 20 Августа 2023 года
    Раду Албот
  • Молдавия
    •  Раду Албот 23:30 Даниэль Галан Даниэль Галан
  • Колумбия
    •

    Албот

    Для Раду главным событием последних недель стало попадание в основную сетку Открытого чемпионата США.

    Албот занял место испанца Пабло Каррено-Бусты, который не приедет в Нью-Йорк из-за травмы.

    В начале месяца молдавский теннисист не смог пройти квалификацию на «Мастерсе» в Торонто. В решающем раунде 108-я ракетка мира проиграл Маркосу Гирону, взяв при этом лишь четыре гейма.

    Но также стоит отметить, что Албот обыграл Гирона на турнире в Вашингтоне. Дальше было поражение от Джеффри Джона Вольфа (1:6, 3:6).

    В текущем сезоне главным результатом 33-летнего Албота пока что остается выход в полуфинал на турнире в Делрей-Бич.

    Галан

    Даниэль на прошлой неделе не прошел квалификацию на «Мастерсе» в Цинциннати.

    После победы над португальцем Нуну Борженем колумбиец проиграл австралийцу Танаси Коккинакису.

    В этом году Галан провел на харде всего лишь шесть матчей, в которых одержал только одну победу.

    Однако это не тот случай, когда можно сказать, что это очередной латиноамериканец, который умеет играть только на грунте.

    Все прогнозы на теннис

    В начале июля Галан дошел до четвертого круга на Уимблдоне, а в прошлом году он выиграл 14 из 21 матча на харде. На US Open-2022 Даниэль прошел квалификацию и сенсационно обыграл в первом раунде Стефаноса Циципаса.

    Прогноз и ставка

    На Албота в этома матче можно поставить за 2.34, победу Галана букмекеры предлагают за 1.60.

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    В данном случае есть смысл поставить на количество геймов или сетов. А в плане исхода здесь все очень непредсказуемо.

    Ставка — тотал геймов больше 22,5 за 1.94.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.82
  • Прогноз на матч Испания (жен) — Англия (жен)
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  2.60
  • Прогноз на матч Гавр — Брест
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.62
  • Прогноз на матч Гауфф — Мухова
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  3.15
  • Прогноз на матч Факел — Пари НН
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.30
  • Прогноз на матч Тромсё — Саннефьорд
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Хам-Кам — Русенборг
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Бранн — Олесунн
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Викинг — Стабек
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Хёугесунн — Будё-Глимт
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Монако — Страсбург
  • Футбол
  • Сегодня в 18:05
    •  1.80
  • Прогноз на матч Вест Хэм — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  3.65
  • Прогноз на матч Спартак — Зенит
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.12
  • Прогноз на матч Сассуоло — Аталанта
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.18
  • Прогноз на матч Рома — Салернитана
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Албот — Галан: прогноз, ставка (1.94), статистика, коэффициенты матча 20.08.2023. Прогнозы на теннис. Албот и Галан устроят затяжные разборки?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры