Молдавский теннисист Раду Албот сыграет против колумбийца Даниэля Галана в первом круге турнира в Уинстон-Сейлеме. Матч пройдет 20 августа, начало — в 23:30 мск. Албот — Галан: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Албот

Для Раду главным событием последних недель стало попадание в основную сетку Открытого чемпионата США.

Албот занял место испанца Пабло Каррено-Бусты, который не приедет в Нью-Йорк из-за травмы.

В начале месяца молдавский теннисист не смог пройти квалификацию на «Мастерсе» в Торонто. В решающем раунде 108-я ракетка мира проиграл Маркосу Гирону, взяв при этом лишь четыре гейма.

Но также стоит отметить, что Албот обыграл Гирона на турнире в Вашингтоне. Дальше было поражение от Джеффри Джона Вольфа (1:6, 3:6).

В текущем сезоне главным результатом 33-летнего Албота пока что остается выход в полуфинал на турнире в Делрей-Бич.

Галан

Даниэль на прошлой неделе не прошел квалификацию на «Мастерсе» в Цинциннати.

После победы над португальцем Нуну Борженем колумбиец проиграл австралийцу Танаси Коккинакису.

В этом году Галан провел на харде всего лишь шесть матчей, в которых одержал только одну победу.

Однако это не тот случай, когда можно сказать, что это очередной латиноамериканец, который умеет играть только на грунте.

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В начале июля Галан дошел до четвертого круга на Уимблдоне, а в прошлом году он выиграл 14 из 21 матча на харде. На US Open-2022 Даниэль прошел квалификацию и сенсационно обыграл в первом раунде Стефаноса Циципаса.

Прогноз и ставка

На Албота в этома матче можно поставить за 2.34, победу Галана букмекеры предлагают за 1.60.

В данном случае есть смысл поставить на количество геймов или сетов. А в плане исхода здесь все очень непредсказуемо.

Ставка — тотал геймов больше 22,5 за 1.94.