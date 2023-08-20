Албот
Для Раду главным событием последних недель стало попадание в основную сетку Открытого чемпионата США.
Албот занял место испанца Пабло Каррено-Бусты, который не приедет в Нью-Йорк из-за травмы.
В начале месяца молдавский теннисист не смог пройти квалификацию на «Мастерсе» в Торонто. В решающем раунде 108-я ракетка мира проиграл Маркосу Гирону, взяв при этом лишь четыре гейма.
Но также стоит отметить, что Албот обыграл Гирона на турнире в Вашингтоне. Дальше было поражение от Джеффри Джона Вольфа (1:6, 3:6).
В текущем сезоне главным результатом 33-летнего Албота пока что остается выход в полуфинал на турнире в Делрей-Бич.
Галан
Даниэль на прошлой неделе не прошел квалификацию на «Мастерсе» в Цинциннати.
После победы над португальцем Нуну Борженем колумбиец проиграл австралийцу Танаси Коккинакису.
В этом году Галан провел на харде всего лишь шесть матчей, в которых одержал только одну победу.
Однако это не тот случай, когда можно сказать, что это очередной латиноамериканец, который умеет играть только на грунте.
В начале июля Галан дошел до четвертого круга на Уимблдоне, а в прошлом году он выиграл 14 из 21 матча на харде. На US Open-2022 Даниэль прошел квалификацию и сенсационно обыграл в первом раунде Стефаноса Циципаса.
Прогноз и ставка
На Албота в этома матче можно поставить за 2.34, победу Галана букмекеры предлагают за 1.60.
В данном случае есть смысл поставить на количество геймов или сетов. А в плане исхода здесь все очень непредсказуемо.
Ставка — тотал геймов больше 22,5 за 1.94.