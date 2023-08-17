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    Сможет ли Циципас обыграть Хуркача?

    Циципас — Хуркач. Ставка (к. 1.97) и прогноз на «Мастерс» в Цинциннати 17 августа 2023 года

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    Прогноз и ставки на Циципас — Хуркач
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    Стефанос Циципас
    Грек Стефанос Циципас сыграет против поляка Хуберта Хуркача в третьем круге «Мастерса» в Цинциннати. Матч пройдет 17 августа, начало — в 20:00 мск. Циципас — Хуркач: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. Цинциннати. Мужчины 17 Августа 2023 года

    Циципас

    У Стефаноса в предыдущем раунде был очень насыщенный матч против Бена Шелтона.

    Грек обыграл американского теннисиста на двух тай-брейках — 7:6, 7:6.

    В каком-то смысле это была уникальная игра, в которой не было ни одного брейк-пойнта.

    Зато Циципас, в отличие от соперника, здорово провел оба тай-брейка. Опыт здесь, конечно, сыграл ключевую роль.

    Хуркач

    Хуберт тем временем провел уже два матча, в которых все решилось только в третьем сете.

    В среду поляк одержал волевую победу над прошлогодним чемпионом Цинциннати Борной Чоричем — 5:7, 6:3, 6:3.

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    Хуркач не лучшим образом играл в первом сете, но в двух следующих партиях сделал всё, чтобы у хорвата вообще не было никаких шансов на приеме.

    Третий раунд пока что остается лучшим результатом Хуркача в Цинциннати.

    Прогноз и ставка

    На Циципаса в этом матче можно поставить за 1.54, победу Циципаса букмекеры предлагают за 2.48.

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    У Хуберта не очень приятные воспоминания после предыдущих встреч с греком. Поляк проиграл восемь из десяти матчей против Циципаса.

    Однако даже в этом случае есть сомнения в том, что Стеф снова обыграет Хуркача.

    Очевидно, что здесь лучше поставить на количество геймов.

    Ставка — тотал геймов больше 25,0 за 1.97.

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    Циципас — Хуркач: прогноз, ставка (1.97), статистика, коэффициенты матча 17.08.2023. Прогнозы на теннис. Сможет ли Циципас обыграть Хуркача?
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