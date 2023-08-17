Грек Стефанос Циципас сыграет против поляка Хуберта Хуркача в третьем круге «Мастерса» в Цинциннати. Матч пройдет 17 августа, начало — в 20:00 мск. Циципас — Хуркач: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Циципас

У Стефаноса в предыдущем раунде был очень насыщенный матч против Бена Шелтона.

Грек обыграл американского теннисиста на двух тай-брейках — 7:6, 7:6.

В каком-то смысле это была уникальная игра, в которой не было ни одного брейк-пойнта.

Зато Циципас, в отличие от соперника, здорово провел оба тай-брейка. Опыт здесь, конечно, сыграл ключевую роль.

Хуркач

Хуберт тем временем провел уже два матча, в которых все решилось только в третьем сете.

В среду поляк одержал волевую победу над прошлогодним чемпионом Цинциннати Борной Чоричем — 5:7, 6:3, 6:3.

Все прогнозы на теннис

Хуркач не лучшим образом играл в первом сете, но в двух следующих партиях сделал всё, чтобы у хорвата вообще не было никаких шансов на приеме.

Третий раунд пока что остается лучшим результатом Хуркача в Цинциннати.

Прогноз и ставка

На Циципаса в этом матче можно поставить за 1.54, победу Циципаса букмекеры предлагают за 2.48.

У Хуберта не очень приятные воспоминания после предыдущих встреч с греком. Поляк проиграл восемь из десяти матчей против Циципаса.

Однако даже в этом случае есть сомнения в том, что Стеф снова обыграет Хуркача.

Очевидно, что здесь лучше поставить на количество геймов.

Ставка — тотал геймов больше 25,0 за 1.97.