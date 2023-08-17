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    Рыбакина спокойно оформит выход в четвертьфинал?

    Рыбакина — Паолини. Ставка (к. 1.89) и прогноз на матч турнира в Цинциннати 17 августа 2023 года

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    Прогноз и ставки на Рыбакина — Паолини
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    Елена Рыбакина
    Казашка Елена Рыбакина и итальянка Ясмина Паолини встретятся в третьем круге турнира в Цинциннати. Матч пройдет 17 августа, начало — в 21:00 мск. Рыбакина — Паолини: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Елена Рыбакина

    Рыбакина умеет играть в теннис очень хорошо, а самое главное, что ей помогает играть стойкий характер.

    При всем этом не скажешь, что на турнире в Цинциннати для неё все складывает без сучка, без задоринки.

    Уже во втором круге у неё в соперницах оказалась Елена Остапенко, которая в теннис умеет играть более, чем прилично. Неудивительно, что матч растянулся на три сета, но казашка смогла забрать матч себе.

    Все прогнозы на теннис

    В игре против Паолини ожидается куда более простой матч, нежели в прошлом круге против своей тезки из Латвии.

    Ясмина Паолини

    Паолини демонстрирует на американском харде вполне себе уверенную игру, и за два проведенных матча не проиграла ни одного сета.

    Причем Ясмину никогда не причисляли к теннисисткам, способным успешно играть на быстрых покрытиях.

    Если в первом поединке победа над Костюк была вполне ожидаема, то во втором круге выигрыш у испанки Бучи подтвердил серьёзность намерений итальянки на том турнире.

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    В игре с Рыбакиной у европейской спортсменки явно не очень много шансов даже при наличии практически безошибочной игры в первых двух кругах турнира.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в казашку в этом поединке: победа Рыбакиной — 1.23, победа Паолини — 4.23.

    Прогноз: Рыбакина на классе расправится со своей соперницей.

    Ставка: Ф1 (-5) за 1.89.

    Альтернативный прогноз: Матч будет формальностью для Елены и закончится довольно быстро.

    Альтернативная ставка: ТМ 19 с коэффициентом 2.25.

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    Рыбакина — Паолини: прогноз, ставка (1.89), статистика, коэффициенты матча 17.08.2023. Прогнозы на теннис. Рыбакина спокойно оформит выход в четвертьфинал?
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