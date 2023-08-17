Казашка Елена Рыбакина и итальянка Ясмина Паолини встретятся в третьем круге турнира в Цинциннати. Матч пройдет 17 августа, начало — в 21:00 мск. Рыбакина — Паолини: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Елена Рыбакина

Рыбакина умеет играть в теннис очень хорошо, а самое главное, что ей помогает играть стойкий характер.

При всем этом не скажешь, что на турнире в Цинциннати для неё все складывает без сучка, без задоринки.

Уже во втором круге у неё в соперницах оказалась Елена Остапенко, которая в теннис умеет играть более, чем прилично. Неудивительно, что матч растянулся на три сета, но казашка смогла забрать матч себе.

Все прогнозы на теннис

В игре против Паолини ожидается куда более простой матч, нежели в прошлом круге против своей тезки из Латвии.

Ясмина Паолини

Паолини демонстрирует на американском харде вполне себе уверенную игру, и за два проведенных матча не проиграла ни одного сета.

Причем Ясмину никогда не причисляли к теннисисткам, способным успешно играть на быстрых покрытиях.

Если в первом поединке победа над Костюк была вполне ожидаема, то во втором круге выигрыш у испанки Бучи подтвердил серьёзность намерений итальянки на том турнире.

В игре с Рыбакиной у европейской спортсменки явно не очень много шансов даже при наличии практически безошибочной игры в первых двух кругах турнира.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в казашку в этом поединке: победа Рыбакиной — 1.23, победа Паолини — 4.23.

Прогноз: Рыбакина на классе расправится со своей соперницей.

Ставка: Ф1 (-5) за 1.89.

Альтернативный прогноз: Матч будет формальностью для Елены и закончится довольно быстро.

Альтернативная ставка: ТМ 19 с коэффициентом 2.25.