Итальянец Янник Синнер сыграет против серба Душана Лайовича во втором круге «Мастерса» в Цинциннати. Матч пройдет 16 августа, начало — в 19:30 мск. Синнер — Лайович: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Синнер

Янник стал главным героем прошлой недели. Итальянец впервые в карьере выиграл турнир ATP 1000.

При этом триумф итальянца на «Мастерсе» в Торонто не стал сюрпризом. Просто теперь уже ни у кого не осталось сомнений в том, что он будет одним из главных фаворитов предстоящего Открытого чемпионата США.

В финале Синнер красиво разобрался с австралийцем Алексом Де Минором — 6:4, 6:1.

А перед этим 22-летний теннисист, поднявшийся в рейтинге на шестое место, обыграл Маттео Берреттини, Гаэля Монфиса и Томми Пола.

Лайович

Душан тем временем пробился в основную сетку через квалификацию.

В отборе сербский теннисист выиграл у австралийцев Ринки Хиджикаты и Джейсона Кублера.

А в первом круге Лайович преподнес мини-сенсацию, одержав победу над аргентинцем Франсиско Серундоло — тоже в двух сетах.

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Интересно, что Душан проводит первый почти за пять месяцев турнир на харде. В конце марта он выиграл два матча на «Мастерсе» в Майами.

Прогноз и ставка

Букмекеры не сомневаются в победе Синнера. На Лайовича в этом матче можно поставить за 7.10.

Сенсаций в последнее время стало чересчур много, однако в данном случае можно сказать, что интрига — отсутствует. Янник, скорее всего, и на этой неделе будет бороться за титул.

Ставка — победа Синнера с форой по геймам (-5,5) за 2.00.