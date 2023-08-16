Синнер
Янник стал главным героем прошлой недели. Итальянец впервые в карьере выиграл турнир ATP 1000.
При этом триумф итальянца на «Мастерсе» в Торонто не стал сюрпризом. Просто теперь уже ни у кого не осталось сомнений в том, что он будет одним из главных фаворитов предстоящего Открытого чемпионата США.
В финале Синнер красиво разобрался с австралийцем Алексом Де Минором — 6:4, 6:1.
А перед этим 22-летний теннисист, поднявшийся в рейтинге на шестое место, обыграл Маттео Берреттини, Гаэля Монфиса и Томми Пола.
Лайович
Душан тем временем пробился в основную сетку через квалификацию.
В отборе сербский теннисист выиграл у австралийцев Ринки Хиджикаты и Джейсона Кублера.
А в первом круге Лайович преподнес мини-сенсацию, одержав победу над аргентинцем Франсиско Серундоло — тоже в двух сетах.
Интересно, что Душан проводит первый почти за пять месяцев турнир на харде. В конце марта он выиграл два матча на «Мастерсе» в Майами.
Прогноз и ставка
Букмекеры не сомневаются в победе Синнера. На Лайовича в этом матче можно поставить за 7.10.
Сенсаций в последнее время стало чересчур много, однако в данном случае можно сказать, что интрига — отсутствует. Янник, скорее всего, и на этой неделе будет бороться за титул.
Ставка — победа Синнера с форой по геймам (-5,5) за 2.00.