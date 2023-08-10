Американец Тейлор Фриц сыграет против австралийца Алекса Де Минаура в третьем круге «Мастерса» в Торонто. Матч пройдет 10 августа, начало — в 19:30 мск. Фриц — Де Минаур: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Фриц

Для Тейлора турнир начался с не самого простого матча против Юго Эмбера. Впрочем, здесь изначально было ясно, что француз просто так не отдаст победу.

Американец дожал соперника только в третьем сете — 7:6, 3:6, 6:3.

О каких-либо ошибках Фрица в данном случае нет смысла рассуждать, поскольку Эмбер в последнее время тоже демонстрирует классный теннис.

Здесь лучше обратить внимание на тот факт, что Фриц выиграл восемь из девяти последних матчей. В конце июля американский теннисист взял титул в Атланте, а в начале августа дошел до полуфинала в Вашингтоне.

Де Минаур

Алекс тем временем тоже находится в классной форме, выиграв шесть из семи предыдущих матчей.

Турнир в Торонто австралиец начал с классной победы над британцем Кэмероном Норри — 7:5, 6:4.

В следующем раунде 18-я ракетка мира остановил канадца Гэбриэоа Диалло — 6:4, 7:5.

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В обоих случаях Де Минауру выручила хорошая игра на приеме. На подаче у него тоже были ошибки.

На прошлой неделе Алекс дошел до финала в мексиканском Лос-Кабосе.

Прогноз и ставка

На Фрица в этом матче можно поставить за 1.74, победу Де Минаура букмекеры предлагают за 2.10.

Если что, счете в этом противостоянии на данный момент 4-3 в пользу австралийского теннисиста.

И все указывает на то, что в этом матче нет смысла заряжать на исход.

Оптимальным вариантом будет ставка на тотал сетов больше 2,5 за 2.31.