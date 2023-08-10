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    Фриц сравняет счет в противостоянии с Де Минауром?

    Фриц — Де Минаур. Ставка (к. 2.31) и прогноз на «Мастерс» в Торонто 10 августа 2023 года

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    Прогноз и ставки на Фриц — Де Минаур
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    Тейлор Фриц
    Американец Тейлор Фриц сыграет против австралийца Алекса Де Минаура в третьем круге «Мастерса» в Торонто. Матч пройдет 10 августа, начало — в 19:30 мск. Фриц — Де Минаур: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Фриц

    Для Тейлора турнир начался с не самого простого матча против Юго Эмбера. Впрочем, здесь изначально было ясно, что француз просто так не отдаст победу.

    Американец дожал соперника только в третьем сете — 7:6, 3:6, 6:3.

    О каких-либо ошибках Фрица в данном случае нет смысла рассуждать, поскольку Эмбер в последнее время тоже демонстрирует классный теннис.

    Здесь лучше обратить внимание на тот факт, что Фриц выиграл восемь из девяти последних матчей. В конце июля американский теннисист взял титул в Атланте, а в начале августа дошел до полуфинала в Вашингтоне.

    Де Минаур

    Алекс тем временем тоже находится в классной форме, выиграв шесть из семи предыдущих матчей.

    Турнир в Торонто австралиец начал с классной победы над британцем Кэмероном Норри — 7:5, 6:4.

    В следующем раунде 18-я ракетка мира остановил канадца Гэбриэоа Диалло — 6:4, 7:5.

    Все прогнозы на теннис

    В обоих случаях Де Минауру выручила хорошая игра на приеме. На подаче у него тоже были ошибки.

    На прошлой неделе Алекс дошел до финала в мексиканском Лос-Кабосе.

    Прогноз и ставка

    На Фрица в этом матче можно поставить за 1.74, победу Де Минаура букмекеры предлагают за 2.10.

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    Если что, счете в этом противостоянии на данный момент 4-3 в пользу австралийского теннисиста.

    И все указывает на то, что в этом матче нет смысла заряжать на исход.

    Оптимальным вариантом будет ставка на тотал сетов больше 2,5 за 2.31.

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    Фриц — Де Минаур: прогноз, ставка (2.31), статистика, коэффициенты матча 10.08.2023. Прогнозы на теннис. Фриц сравняет счет в противостоянии с Де Минауром?
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