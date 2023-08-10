Испанец Карлос Алькарас сыграет против американца Бена Шелтона во втором круге «Мастерса» в Торонто. Матч пройдет 10 августа, начало — в 02:00 мск. Алькарас — Шелтон: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Алькарас

Карлос проведет первый матч после своей исторической победы на Уимблдоне.

В финале британского мэйджора испанец остановил Новака Джоковича, дожав лучшего теннисиста в истории в пятом сете.

И многие уверены, что в теннисе наступила новая эпоха. После невероятной победы над Джоковичем уже ни у кого не осталось сомнений в том, что Алькарас может повторить путь главных теннисных героев 21 века.

В прошлом году Карлос начал североамериканскую серию турниров с поражения от Томми Пола на «Мастерсе» в Монреале, но вскоре после этого он стал победителем US Open.

Шелтон

Бен наконец-то смог пройти первый раунд. Перед этим он не выиграл ни одного матча в Атланте и Вашингтоне, уступив в обоих случаях китайцу Шану Цзюнчэню.

В Торонто американец начал с победы над Бернабе Сапатой-Миральесом — 7:6, 6:4.

Шелтон трижды терял подачу, но ему повезло, что соперник в этом компоненте тоже не мог похвастаться надежностью.

Все прогнозы на теннис

Интересно, что в этом сезоне Бен до сих пор смог выиграть больше одного матча на уровне ATP только на Открытом чемпионате Австралии.

Прогноз и ставка

Букмекеры не сомневаются в уверенной победе Алькараса. На Шелтона можно поставить за 7.80.

Карлос ранее ни разу не играл против Бена. И в связи с этим вполне вероятно, что у испанца будут проблемы как минимум в первых геймах, поскольку американец — левша.

Ставка — победа Алькараса + тотал геймов больше 18,5 за 1.77. С одной стороны, все очевидно, но вряд ли первая ракетка мира начнет с погрома.