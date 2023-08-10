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    Алькарас проиграет в первом матче после триумфа на Уимблдоне?

    Алькарас — Шелтон. Ставка (к. 1.77) и прогноз на «Мастерс» в Торонто 10 августа 2023 года

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    Прогноз и ставки на Алькарас — Шелтон
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    Карлос Алькарас
    Испанец Карлос Алькарас сыграет против американца Бена Шелтона во втором круге «Мастерса» в Торонто. Матч пройдет 10 августа, начало — в 02:00 мск. Алькарас — Шелтон: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Алькарас

    Карлос проведет первый матч после своей исторической победы на Уимблдоне.

    В финале британского мэйджора испанец остановил Новака Джоковича, дожав лучшего теннисиста в истории в пятом сете.

    И многие уверены, что в теннисе наступила новая эпоха. После невероятной победы над Джоковичем уже ни у кого не осталось сомнений в том, что Алькарас может повторить путь главных теннисных героев 21 века.

    В прошлом году Карлос начал североамериканскую серию турниров с поражения от Томми Пола на «Мастерсе» в Монреале, но вскоре после этого он стал победителем US Open.

    Шелтон

    Бен наконец-то смог пройти первый раунд. Перед этим он не выиграл ни одного матча в Атланте и Вашингтоне, уступив в обоих случаях китайцу Шану Цзюнчэню.

    В Торонто американец начал с победы над Бернабе Сапатой-Миральесом — 7:6, 6:4.

    Шелтон трижды терял подачу, но ему повезло, что соперник в этом компоненте тоже не мог похвастаться надежностью.

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    Интересно, что в этом сезоне Бен до сих пор смог выиграть больше одного матча на уровне ATP только на Открытом чемпионате Австралии.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры не сомневаются в уверенной победе Алькараса. На Шелтона можно поставить за 7.80.

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    Карлос ранее ни разу не играл против Бена. И в связи с этим вполне вероятно, что у испанца будут проблемы как минимум в первых геймах, поскольку американец — левша.

    Ставка — победа Алькараса + тотал геймов больше 18,5 за 1.77. С одной стороны, все очевидно, но вряд ли первая ракетка мира начнет с погрома.

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    Алькарас — Шелтон: прогноз, ставка (1.77), статистика, коэффициенты матча 10.08.2023. Прогнозы на теннис. Алькарас проиграет в первом матче после триумфа на Уимблдоне?
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