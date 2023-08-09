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    Бенчич не заметит юную американку?

    Паркс — Бенчич. Ставка (к. 1.97) и прогноз на матч турнира в Монреале 09 августа 2023 года

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    Прогноз и ставки на Паркс — Бенчич
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    Белинда Бенчич
    Американка Алисия Паркс и швейцарка Белинда Бенчич встретятся во втором круге турнира в Монреале. Матч пройдет 09 августа, начало — в 17:00 мск. Паркс — Бенчич: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Алисия Паркс

    Паркс ещё довольно молода и не видела за свою теннисную жизнь серьезных приключений.

    В этом году она заметно начала прогрессировать по ряду параметров, но большинство игр с её участием было все же проигрышных.

    Очевидно, что она хочет максимально хорошо пройтись по североамериканской серии турниров в преддверии домашнего турнира «Большого Шлема», но соперницы явно против такого развития событий.

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    В первом круге Алисия смогла справиться с Лорен Дэвис, но матч получится крайне счастливым для нее. С такой игрой против Бенчич рассчитывать на проход дальше явно не стоит.

    Белинда Бенчич

    Швейцарка в лице Бенчич показывает серьезный уровень игры в данный момент времени, поэтому с ней приходится считаться всем, кому приходится играть по сетке.

    На больших турнирах этого года Белинда могла выступить куда удачнее, но и так она не упала ниже определенного уровня.

    На прошлой неделе в Вашингтоне на её пути стала американка Гауфф, которая не пустила европейку в полуфинал.

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    С Паркс спортсменка из Швейцарии единолично выглядит фавориткой и по умолчанию не должна испытывать никаких сложностей с проходом дальше.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в швейцарку в этом поединке: победа Паркс — 4.91, победа Бенчич — 1.12.

    Прогноз: Бенчич не оставит никаких шансов Паркс.

    Ставка: Ф2 (-6) за 1.97.

    Альтернативный прогноз: Игра будет в одну калитку.

    Альтернативная ставка: ТМ 18 с коэффициентом 2.51.

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    Паркс — Бенчич: прогноз, ставка (1.97), статистика, коэффициенты матча 09.08.2023. Прогнозы на теннис. Бенчич не заметит юную американку?
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