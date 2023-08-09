Алисия Паркс
Паркс ещё довольно молода и не видела за свою теннисную жизнь серьезных приключений.
В этом году она заметно начала прогрессировать по ряду параметров, но большинство игр с её участием было все же проигрышных.
Очевидно, что она хочет максимально хорошо пройтись по североамериканской серии турниров в преддверии домашнего турнира «Большого Шлема», но соперницы явно против такого развития событий.
В первом круге Алисия смогла справиться с Лорен Дэвис, но матч получится крайне счастливым для нее. С такой игрой против Бенчич рассчитывать на проход дальше явно не стоит.
Белинда Бенчич
Швейцарка в лице Бенчич показывает серьезный уровень игры в данный момент времени, поэтому с ней приходится считаться всем, кому приходится играть по сетке.
На больших турнирах этого года Белинда могла выступить куда удачнее, но и так она не упала ниже определенного уровня.
На прошлой неделе в Вашингтоне на её пути стала американка Гауфф, которая не пустила европейку в полуфинал.
С Паркс спортсменка из Швейцарии единолично выглядит фавориткой и по умолчанию не должна испытывать никаких сложностей с проходом дальше.
Прогноз и ставка
Букмекеры верят в швейцарку в этом поединке: победа Паркс — 4.91, победа Бенчич — 1.12.
Прогноз: Бенчич не оставит никаких шансов Паркс.
Ставка: Ф2 (-6) за 1.97.
Альтернативный прогноз: Игра будет в одну калитку.
Альтернативная ставка: ТМ 18 с коэффициентом 2.51.