Американка Алисия Паркс и швейцарка Белинда Бенчич встретятся во втором круге турнира в Монреале. Матч пройдет 09 августа, начало — в 17:00 мск. Паркс — Бенчич: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Алисия Паркс

Паркс ещё довольно молода и не видела за свою теннисную жизнь серьезных приключений.

В этом году она заметно начала прогрессировать по ряду параметров, но большинство игр с её участием было все же проигрышных.

Очевидно, что она хочет максимально хорошо пройтись по североамериканской серии турниров в преддверии домашнего турнира «Большого Шлема», но соперницы явно против такого развития событий.

Все прогнозы на теннис

В первом круге Алисия смогла справиться с Лорен Дэвис, но матч получится крайне счастливым для нее. С такой игрой против Бенчич рассчитывать на проход дальше явно не стоит.

Белинда Бенчич

Швейцарка в лице Бенчич показывает серьезный уровень игры в данный момент времени, поэтому с ней приходится считаться всем, кому приходится играть по сетке.

На больших турнирах этого года Белинда могла выступить куда удачнее, но и так она не упала ниже определенного уровня.

На прошлой неделе в Вашингтоне на её пути стала американка Гауфф, которая не пустила европейку в полуфинал.

С Паркс спортсменка из Швейцарии единолично выглядит фавориткой и по умолчанию не должна испытывать никаких сложностей с проходом дальше.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в швейцарку в этом поединке: победа Паркс — 4.91, победа Бенчич — 1.12.

Прогноз: Бенчич не оставит никаких шансов Паркс.

Ставка: Ф2 (-6) за 1.97.

Альтернативный прогноз: Игра будет в одну калитку.

Альтернативная ставка: ТМ 18 с коэффициентом 2.51.